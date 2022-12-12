Про Монако
Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Справочник - КультураКультура
Справочник - МероприятияМероприятия
Справочник - Местная информацияМестная информация
Справочник - Монако в миреМонако в мире
Справочник - ОтдыхОтдых
Справочник - СпортСпорт
Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Фото

Восхитительная Княгиня Шарлен на традиционном Рождественском Балу в отеле Hermitage

Автор: Théo Briand
Опубликовано 12 декабря 2022
княгиня-шарлен-рождественский-бал-2022
© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский Дворец
Автор: Théo Briand
- 12 декабря 2022

На балу собралось более двухсот гостей, и все они участвовали в благотворительном аукционе, доход от которого пойдет в Фонд Княгини Шарлен (Fondation Princesse Charlène).

В минувшую пятницу в великолепном зале «Бель Эпок» отеля Hermitage состоялся знаменитый Рождественский Бал. Вечер, озаглавленный «Italia Chic», был проведен Five Stars Events. Более двухсот гостей бала прикоснулись к итальянской дольче вита в сердце одного из красивейших отелей Княжества.

рождественский-бал-итальянский-шик-отель-hermitage
© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский Дворец

Крестная события, Княгиня Шарлен, по случаю праздника надела элегантное платье цвета «синяя ночь» с пайетками.

княгиня-шарлен-рождественский-бал-2022
княгиня-шарлен-отель-hermitage
© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский Дворец

В этот праздничный вечер дом Sotheby's провел аукцион, все собранные средства от которого будут перечислены Фонду Княгини Шарлен. В прошлом году за вечер, темой которого был «Щелкунчик», собрали не менее 70 000 €.

Напомним, что фонд ведет деятельность по предотвращению утопления и проводит профилактические и образовательные кампании среди детей, прививая им любовь к спорту.