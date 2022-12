La Princesse Charlène, ravissante au traditionnel Bal de Noël à l’Hôtel Hermitage

Le bal a réuni plus de 200 personnes, qui ont toutes participé à une vente aux enchères au profit de la Fondation Princesse Charlène.

Vendredi dernier, le célèbre Bal de Noël s'est déroulé dans la magnifique Salle Belle Epoque de l'Hôtel Hermitage. Une soirée placée sous le thème « Italia Chic », organisée par Five Stars Events. Plus de 200 personnalités étaient invitées à participer au bal et découvrir la Dolce Vita italienne, au cœur de l'un des plus beaux hôtels de la Principauté.

© Eric Mathon - Palais Princier

Pour l'occasion, la marraine de l'évènement, la Princesse Charlène a revêtu une élégante robe bleu nuit pailletée.

© Eric Mathon - Palais Princier

Au cours de la soirée, la maison Sotheby's a rythmé une vente aux enchères dont les fonds récoltés seront totalement reversés à la Fondation Princesse Charlène. L'année dernière, l'évènement avait rassemblé pas moins de 70 000€ et avait pour thème « Casse-Noisette ».

Pour rappel, la Fondation lutte contre les noyades en créant des projets de prévention et d'éducation destinés aux enfants à travers les valeurs du sport.