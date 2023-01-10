Кубок Франции: ФК «Монако» прогнулся под «Родезом»

Монегаски вылетели на ранней стадии кубка, проиграв по пенальти «Родезу» (2:2, пенальти 4:5), аутсайдеру второго дивизиона.

Счет: 2:2 (пенальти 4:5)

Горькие сожаления! Начав матч с уверенным преимуществом и буднично реализовав два гола, – Магнес Аклиуш (23′) и Виссам Бен-Йеддер (37′), – монегаски позволили Жозефу Мендесу размочить счет на 42-й минуте игры (2:1).

У «Монако» были возможности отдохнуть, но игрокам Филиппа Клемана явно не хватило прагматизма: на 80-й минуте они дали своему бывшему одноклубнику – Аймену Абденнуру – сравнять счет (2:2).

Дойдя до тревожной серии пенальти, после блестящего парирования Тома Дидийона монегаски разыгрывали решающий мяч. Но Александр Головин эпически смазал пенальти, и счет снова сравнялся. Смазал и Сунгуту Магасса, а Энди Пембеле последним пенальти подарил аутсайдеру второго дивизиона победу.

Прошлогодний полуфиналист, «Монако» вылетел из кубка на самой ранней стадии соревнований. Следующая встреча монегасков состоится в среду, в 21:00, на поле ФК «Лориан».

Игрок: Магнес Аклиуш включил свой счетчик

Молодой монакский полузащитник должен был поддерживать Виссама Бен-Йеддера, и он ярко отличился.

Развивая многочисленные атаки, Магнес Аклиуш забил свой первый гол профессионалам пушечным ударом левой на 23-й минуте.

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После перерыва порхающий Аклиуш был близок ко второму голу, но на 51-й минуте Себастьян Сибуа отбил его удар головой в упор. Уступив свое место Александру Головину на 61-й минуте, уроженец Трембле-ан-Франс явно произвел хорошее впечатление на Филиппа Клемана.

Цитата: «Всем известно, что пенальти – дело сложное»

Филипп Клеман: «Всем известно, что пенальти – дело сложное. Один из лучших игроков за последние месяцы упускает свою возможность, и вся ответственность ложится на молодого игрока. Даже на недавнем чемпионате мира многие звезды смазывали пенальти.»