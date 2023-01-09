В Монако открывается новый pop-up ресторан

В Novotel Monte-Carlo на временной основе открывается новый ресторан под маркой Tradiswiss.

В эти зимние месяцы истинные гурманы смогут в полной мере оценить национальные блюда швейцарской кухни: раклет и фондю.

Сеть ресторанов обещает подать традиционные сыры: вашрен фрибуржуа, грюйер и другие. Не останется в стороне и фондю из знаменитого на весь мир швейцарского шоколада на десерт. Вас ждёт незабываемый гастрономический опыт в интерьерах альпийского шале.

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Этот pop-up ресторан пользуется всеми преимуществами «короткого пути поставок питания», который предпочитает компания Tradiswiss, отдавая приоритет производителям и ремесленникам из швейцарского кантона Вале.

Ресторан ждёт посетителей до конца февраля 2023 г., каждый вечер, с 19 до 22:30.

Бронирование по телефону: +37799998320