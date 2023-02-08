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Самые интересные февральские события в Монако и окрестностях

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 8 февраля 2023
Carnaval de Nice Officiel
© Карнавал в Ницце Officiel через Facebook
Автор: Sarah Incari
- 8 февраля 2023

В феврале пройдет Карнавал в Ницце и не только!

Карнавал в Ницце

Безусловно, это самое важное зимнее событие на Лазурном берегу. Тема 150-го Карнавала в Ницце – «Король мировых сокровищ». Он пройдет с пятницы 10 по воскресенье 23 февраля 2023 года. В программе – «карнавальные кортежи» днем и ночью и «битвы цветов». Полная информация – на сайте карнавала.

Carnaval de Nice
© Дирекция Карнавала в Ницце

Фестиваль лимонов в Ментоне

Одновременно с Карнавалом в Ницце, с субботы 11 по воскресенье 26 февраля, в Ментоне пройдет Фестиваль лимонов. Каждый год более 200 000 зрителей любуются дневными и ночными фруктовыми и витаминными кортежами.

В этом году они также смогут посетить выставку цитрусовых орнаментов в садах Биовес, экспозицию ремесленного искусства и Фестиваль орхидей с его незабываемыми ароматами. Подробности – на сайте события.

Fête du citron Menton
© Город Ментон

Международные конференции по аниме и компьютерным играм в Монако (MAGIC)

За сокращением MAGIC таится одно из крупнейших европейских событий в мире компьютерных игр, поп-культуры и цифровой среды. Оно проводится раз в два года, а в этом году пройдет с субботы 25 по воскресенье 26 февраля в Grimaldi Forum. В программе – конференции и круглые столы, раздача автографов, выставки, конкурсы манга и пр. Вход бесплатный, но ограничен на 3 000 посетителей. Запись – на сайте события.

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© Фаббио Галатиото (Fabbio Galatioto)

Выставка Porsche

Если вы любите изящные автомобили, то выставка Porsche – для вас! С понедельника 20 февраля по понедельник 20 марта, с 10:00 до 18:00, в залах Автомобильной коллекции Князя Монако посетители смогут ознакомиться с 12 самыми знаменитыми гоночными и спортивными болидами немецкого автопроизводителя, который в этом году празднует свой 75 юбилей. Подробности – в нашей статье.

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© Княжеский дворец Монако

Кросс Monaco Run

Готовьте свои лучшие кроссовки! В субботу 11 и воскресенье 12 февраля самые смелые из вас смогут превзойти себя в кроссе Monaco Run на набережной Альбера I. Участникам события будут предложены забеги на разные дистанции и для всех уровней. Сайт события предупредил, что свободных номеров для участников осталось не больше сотни.

Monaco Run 2022
© Ализе Паломба (Alizée Palomba)