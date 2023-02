Gli eventi imperdibili di febbraio a Monaco e dintorni

È il mese del famoso carnevale di Nizza… e non solo!

Il Carnevale di Nizza

È senza dubbio l’evento più importante della Costa Azzurra in inverno… Con il tema “Re dei tesori del mondo”, la 150esima edizione del Carnevale di Nizza si terrà da venerdì 10 a domenica 26 febbraio 2023. In programma “Parate carnevalesche” diurne e notturne e “Battaglie di fiori”. Trovate tutti i dettagli sul sito dedicato all’evento.

@ Direzione del Carnevale della Città di Nizza

La Fête du Citron di Mentone

Contemporaneamente al Carnevale di Nizza, da sabato 11 a domenica 26 febbraio, si terrà la famosa Fête du Citron (Festa del limone). Tra Sfilate dei frutti d’oro e Sfilate notturne, 200.000 visitatori si godono ogni anno lo spettacolo.

In questa nuova edizione, potranno anche ammirare le esposizioni dei motivi di agrumi nei giardini Biovès e visitare il Salone dell’artigianato e il Festival delle orchidee dai profumi indimenticabili. Tutti i dettagli li trovate sul sito dedicato.

© Città di Mentone

Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC)

Dietro l’acronimo MAGIC si cela uno dei grandi eventi europei sui videogiochi, la cultura pop e il digitale. Organizzato ogni due anni, il salone si terrà sabato 25 e domenica 26 febbraio, dalle 9:00 alle 19:00 al Grimaldi Forum. In programma, conferenze e tavole rotonde, momenti autografi, esposizioni, concorso di manga… L’ingresso è gratuito ma limitato a 3.000 visitatori. Per iscriversi visitare il sito dedicato.

© Fabbio Galatioto

La mostra Porsche

Avviso per gli amanti delle belle auto, l’esposizione Porsche vi aspetta! Da lunedì 20 febbraio a lunedì 20 marzo, dalle 10:00 alle 18:00, nei locali della Collezione di Automobili del Principe di Monaco i visitatori potranno scoprire dodici bolidi da corsa e sportivi tra i più emblematici della casa automobilistica tedesca, che quest’anno compie 75 anni. Maggiori dettagli nel nostro articolo (in francese).

© Palazzo del Principe di Monaco

La Monaco Run

Sneakers ai piedi e si parte! Sabato 11 e domenica 12 febbraio, i più coraggiosi gareggeranno sul Quai Albert 1er per la Monaco Run. L’evento propone percorsi di diversa lunghezza, per tutte le capacità. Restano solo un centinaio di pettorine disponibili, come si legge nel sito dell’evento.