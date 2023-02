Quels sont les événements incontournables en février à Monaco et aux alentours ?

C’est le mois du célèbre carnaval de Nice, mais pas que !

Le Carnaval de Nice

C’est sans doute la plus importante manifestation de la Côte d’Azur en hiver… Sur le thème « Roi des Trésors du Monde », la 150ème édition du Carnaval de Nice aura lieu du vendredi 10 au dimanche 26 février 2023. « Corsi carnavalesques » de jour et de nuit, et « Batailles de Fleurs » sont au programme. Tout savoir sur le site dédié à l’événement.

© Direction du Carnaval de la Ville de Nice

La Fête du citron à Menton

En parallèle du Carnaval de Nice, du samedi 11 au dimanche 26 février, se tiendra la célèbre Fête du Citron. Entre Corsos des fruits d’or et Corsos nocturnes vitaminés, les 200 000 visiteurs en prennent chaque année plein la vue.

Pour cette nouvelle édition, ils pourront également admirer l’exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès et visiter le Salon de l’Artisanat et le Festival des Orchidées aux senteurs inoubliables. Les détails sur le site dédié.

© Ville de Menton

Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC)

Derrière l’acronyme MAGIC, se cache l’un des grands rendez-vous européens du jeu vidéo, de la culture pop et du numérique. Organisé tous les deux ans, ce salon aura lieu cette année le samedi 25 et le dimanche 26 février, de 9 heures à 19 heures au Grimaldi Forum. Au programme : conférences et tables rondes, séances de dédicaces, expositions, concours de manga… L’entrée est gratuite, mais limitée à 3 000 visiteurs. Les inscriptions sur le site dédié.

© Fabbio Galatioto

L’exposition Porsche

Avis aux amateurs de belles voitures, l’exposition Porsche est faite pour vous ! Du lundi 20 février au lundi 20 mars, de 10 heures à 18 heures, dans les locaux de la Collection de Voitures du Prince de Monaco, les visiteurs pourront découvrir douze bolides de course et de sport parmi les plus emblématiques du constructeur allemand, qui souffle ses 75 bougies cette année. Les précisions dans notre article.

© Palais Princier de Monaco

Le Monaco Run

Sortez vos plus belles baskets ! Samedi 11 et dimanche 12 février, les plus courageux d’entre nous vont se surpasser sur le quai Albert 1er pour le Monaco Run. L’événement de course à pied propose des parcours à distances variables, pour tous les profils. Il ne reste plus qu’une petite centaine de dossards disponibles, prévient le site dédié à l’événement.