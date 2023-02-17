Украинец, задержанный в Монте-Карло с 15 000 евро наличными, подозревается в отмывании денег

При пересечении границы Княжества о любых суммах выше 10 000 евро следует заявлять в полицию, но, похоже, что задержанный об этом не знал.

Как и многие соотечественники, он покинул родину в начале войны. С тех пор этот безработный украинец поселился с помощью друга в Босолей и живет на свои сбережения. Несмотря на свое, казалось бы, шаткое положение, 9 декабря этот 30-летний молодой человек был задержан с суммой свыше 15 000 евро, предназначенной на несколько удивительную покупку.

В 10 часов на площади Казино полиция обратила внимание на Мерседес с украинскими номерами. Внутри автомобиля оказалась сумка от Louis Vuitton полная наличных. В Монако не запрещается иметь при себе крупные суммы наличными, но по закону любую сумму свыше 10 000 евро следует заявлять в полицию. Таким образом Княжество борется с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией.

В участке задержанный объяснил, что собирался купить своей супруге подарок в бутике Cartier. Во вторник, 14 февраля, он изложил ту же версию событий в исправительном суде Монако. «15 000 евро на украшения – это красиво, особенно, когда заявляешь, что живешь на сбережения», воскликнул председатель суда. «Эти деньги мне подарила мать после продажи, я не хотел тратить все, только часть», заявил через переводчика обвиняемый, не имеющий судимостей ни во Франции, ни в Монако.

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Прокурор счел, что «дело пахнет отмыванием денег» и в нем много несостыковок. Прокуратура запросила конфискацию 5 000 евро и штраф на такую же сумму, соответствующий сумме, превышающей разрешенные 10 000 евро. «Я не злоумышленник, добавил подсудимый. Я беспокоюсь за мою судимость, я боюсь, что это дело помешает моей интеграции». В ходе заседания суда обвиняемый заявил, что хочет обосноваться в Монако и основать компанию.

После обсуждения суд назначил ему штраф на 1 000 евро. Мужчина с облегчением поблагодарил судей и покинул суд.