Что делать, если в Княжестве звучат сирены оповещения об опасности?

Мы слышим их ровно в полдень, каждую первую среду месяца, в рамках учебной тревоги, но что делать, если предупредительный сигнал включили вне ежемесячных учений?

В Монако сирены оповещения о чрезвычайной ситуации охватывают всю территорию страны. Всего их шесть, они установлены на крышах следующих учреждений: стадион им. Луи II, школа в Фонвьее, Управление общественной безопасности, Княжеские казармы карабинеров, Лицей технического и гостиничного дела и отель Méridien.

Если они включаются для проверки каждую первую среду месяца в полдень, вне учебной тревоги их завывающие звуки указывает на надвигающуюся опасность, связанную с крупной аварией, природной или техногенной катастрофой, такой как ядовитое облако, радиационная авария или ураган.

Найти укрытие

Когда прозвучит сигнал общей тревоги оповещения о чрезвычайной ситуации, население должно оставаться в закрытых помещениях и неукоснительно следовать следующим инструкциям безопасности:

> Что следует сделать:

Оставайтесь в помещении

Выключите отопление, кондиционеры и вентиляцию

Включите радио или телевизор, чтобы прослушать инструктаж от государственных властей

Проверяйте официальные аккаунты государственных служб в социальных сетях, чтобы быть в курсе инструкций

Чего не следует делать :

Оставаться в своём автомобиле

Открывать окна или находиться рядом с окнами

Забирать своих детей из школы (их безопасность обеспечивает образовательное учреждение)

Зажигать огонь или включать газ

Пользоваться лифтом

Покидать свое убежище без указаний властей

Звонить всем своим родственникам, так как сети должны оставаться доступными для аварийных служб.

Чтобы отличить сигнал тревоги от других, нужно знать, что это оповещение состоит из трех последовательных сирен продолжительностью одна минута и сорок одна секунда каждая с пятисекундным перерывом между ними. Он включается по приказу Государственного министра из Центра оперативного командования и надзора в сфере общественной безопасности (CSCO) или из Национального центра управления кризисными ситуациями. (CNGC).

Небезынтересно будет отметить, что эта система оповещения была первоначально создана во время Второй мировой войны для предупреждения населения в случае воздушной атаки.

В школах — особый протокол

В начале каждого учебного года учителя и весь школьный персонал получают Особый протокол обеспечения безопасности, в которых скрупулезно описывается, как вести себя в случае серьезных рисков.Для контролья правильности исполнения этих инструкций три раза в год организуются учения.

Обратите внимание, что окончание тревоги объявляется непрерывным сигналом продолжительностью 30 секунд. Опасность миновала, и жизнь возвращается в своё нормальное русло.