Дмитрий Рыболовлев судится с Sotheby’s в США за соучастие в мошенничестве

Многие авторитетные международные СМИ на прошлой неделе писали о том, что владелец и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев судится с аукционным домом Sotheby’s. Бизнесмен обвиняет Sotheby’s в том, что тот помог его бывшему советнику Иву Бувье завысить цены на ряд произведений искусства.

Несмотря на то, что часть его первоначальных требований была отклонена судом в США, Дмитрий Рыболовлев определенно имеет шансы получить от Sotheby’s существенную компенсацию. Речь идет о том, что аукционный дом якобы помог Иву Бувье, бывшему арт-дилеру Рыболовлева, завысить цены на ряд произведений искусства, купленных им для миллиардера.

Судья Южного округа Нью-Йорка Джесси Фурман на прошлой неделе постановил рассмотреть иск Дмитрия Рыболовлева, обвиняющего всемирно известный аукционный дом Sotheby’s в том, что тот помог бывшему арт-дилеру миллиардера завысить цены на 15 произведений искусства на сотни миллионов долларов.

Судья Фурман констатировал, что Рыболовлев может добиваться взыскания по исковым требованиям о мошенничестве в отношении четырех работ, включая «Спасителя мира». Это картина с изображением Христа, авторство которой приписывается Леонардо да Винчи.

«После восьми лет упорных сражений, которые шли по всему миру, российский коллекционер Дмитрий Рыболовлев, наконец, вступит в судебную схватку. А полем боя станет целая арена суда Нью-Йорка. Федеральный судья разрешил олигарху рассматривать дело в суде присяжных», – написало авторитетное издание об искусстве The Art Newspaper.

Top five this week | A New York judge has ruled that @Sothebys must face trial as part of the Russian billionaire Dmitry Rybolovlev’s art fraud lawsuit involving Da Vinci's Salvator Mundi https://t.co/SVFZJo3tVO — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) March 12, 2023

Мошенничество на миллиард евро

Судебное противостояние между Рыболовлевым, резидентом Монако и коллекционером произведений искусства, и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье началось в 2015 году. Тогда президент ФК «Монако» обвинил Бувье в мошенничестве почти на один миллиард евро. Бизнесмен купил 38 произведений искусства на общую сумму два миллиарда евро в период с 2003 по 2015 год.

Рыболовлев подал жалобы в Монако (за мошенничество, которое, по его утверждению, имело место при сделках с тремя картинами), в Швейцарии (в отношении 38 произведений искусства), а также в Сингапуре и Нью-Йорке. Хотя дело в Монако было прекращено в 2019 году, Бувье по-прежнему является обвиняемым в уголовном деле в Женеве.

Рыболовлев потребовал от Sotheby’s возместить ему 380 миллионов долларов в своем иске против аукционного дома, который, по словам президента ФК «Монако», «помогал и пособничал» Бувье в приобретении произведения искусства.

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В американской жалобе Рыболовлева сказано, что Sotheby’s сознательно поддержал мошенничество Бувье с работами, покупкой которых он занимался. Как пишет агентство Bloomberg News, согласно иску, магнат обнаружил, что Бувье, которого он нанял советником по искусству, приобретал работы по одной цене, а затем перепродавал их Рыболовлеву на миллионы или десятки миллионов долларов дороже. И это намного превышало размер комиссионных, которые ему причитались.

В своем 76-страничном постановлении от 1 марта судья отклонил часть исковых требований, посчитав, что в отношении 11 сделок истек срок давности или было недостаточно оснований для вывода о том, что Sotheby’s знал о мошенничестве. Но в то же время судья пришел к выводу, что Sotheby’s должен ответить по претензиям, связанным с мошенничеством в отношении продаж четырех произведений: известного «Спасителя мира» Леонардо да Винчи, полотна «Водяные змеи II» Густава Климта (1907), скульптуры «Голова» Амедео Модильяни (1911-12), а также картины «Поместье Арнхейм» Рене Магритта (1962).

Американский судья счел «документально подтвержденным» тот факт, что Рыболовлев стал жертвой мошенничества, совершенного Ивом Бувье, пишет Art Newspaper. Издание отмечает, что в постановлении подробно изложено, как Бувье получал огромную прибыль на произведениях, купленных через Sotheby’s. Постановление также дает представление о масштабах их особых отношений: с 2005 по 2015 год Sotheby’s зарегистрировал более 800 сделок со швейцарским дилером.

Например, в судебном решении объясняется, что Ив Бувье приобрел картину Пикассо «Человек в черном» за 62 миллиона долларов, прежде чем в тот же день продать ее компании истца за 107,5 миллиона долларов.

В Sotheby’s утверждают, что не знали о мошенничестве, пишет агентство Reuters. Аукционный дом настаивает, что не должен отвечать по исковым требованиям Рыболовлева вовсе.

Достаточно доказательств

Однако по мнению судьи, истцы представили достаточно доказательств того, что Сэмюэль Валетт, вице-председатель Sotheby’s и глава департамента частных продаж, «был осведомлен о манипулировании ценами Бувье и о сути его схемы».

Например, в отношении “Спасителя мира” да Винчи судья указал в своем постановлении, что «суд присяжных мог бы признать, что [действия Sotheby‘s] внесли существенный вклад в мошенничество Бувье и нарушение фидуциарных обязанностей».

Кроме того, в документе объясняется, что некоторые работы были проданы Бувье Рыболовлеву еще до того, как они были приобретены швейцарцем у Sotheby’s. Так было в случае с картиной Магритта «Поместье Арнхейм», за которую Бувье выставил Рыболовлеву счет на 43,5 миллиона долларов. А за три дня до того швейцарец заключил с Sotheby’s договор купли-продажи на эту картину на 24,1 миллиона долларов.

Дэн Корнштейн, адвокат семейных трастов Рыболовлева, заявил Artnet News: «Судья Фурман внимательно изучил обстоятельства дела и согласился со многими аргументами нашей стороны. Несмотря на то, что не все сделки с участием Sotheby’s будут рассмотрены судом по существу, наши требования по оставшимся сделкам составляют свыше 200 млн долларов США. Они касаются очень серьезных эпизодов дела, и мы с нетерпением ждем разбирательства присяжных заседателей».

Досудебное урегулирование?

Аукционный дом, в свою очередь, в коммюнике, опубликованном Artnet News, заявил следующее: «Sotheby’s рад, что в своем постановлении о порядке ускоренного судопроизводства суд отклонил большинство требований истцов за отсутствием доказательств. Суд также полностью отклонил ходатайство истцов о судопроизводстве в ускоренном порядке. Sotheby’s будет решительно продолжать защиту по этому делу и надеется на победу по оставшейся части дела в суде». Действительно, истцы требовали рассмотреть иск в ускоренном порядке [без суда присяжных – прим. ред.], однако, по мнению судьи Фурмана, подобные дела должны рассматриваться во время судебного процесса.

В то же время Нью-Йоркский судья посоветовал обеим сторонам «попытаться урегулировать это дело без судебного процесса, который может быть дорогостоящим, рискованным и потенциально ставящим в неловкое положение обе стороны». Для этого судья предписал сторонам «немедленно обсудить перспективы урегулирования».

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Как пояснило агентство Reuters, стороны согласились на процедуру медиации в соответствии с решением судьи. Адвокат Рыболовлева направил в Федеральный суд Манхэттена письмо, в котором сказано следующее: «Стороны согласились приступить к процедуре медиации с участием судьи-магистрата».

Однако Корнштейн также прокомментировал Financial Times, что истцы «готовы к судебному процессу, если процедура медиации не приведет к приемлемому урегулированию».

Sotheby’s также подтвердил, что аукционный дом и истцы «приняли рекомендацию суда начать переговоры об урегулировании и согласились на процедуру медиации при посредничестве судьи-магистрата». Если дело не будет урегулировано через процедуру медиации, оно будет рассматриваться судом, который решит, «помогал ли и пособничал ли» аукционный дом предполагаемому мошенничеству.