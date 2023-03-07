Этот бизнесмен уверял, что живет в Монако, но швейцарская налоговая инспекция решила иначе

Даниель Вазелла, бывший генеральный директор концерна Novartis, получил отказ в иске от административного трибунала г. Цуг. Похоже, налог, который он отказывался уплатить, «крайне высок».

Решение административного трибунала швейцарского города Цуг от 2020 года было неизвестно ранее, оно недавно обнародовано швейцарской прессой. В 2017 году швейцарские власти пытались установить, живет ли мультимиллионер Даниель Вазелла в Монако.

По данным местной прессы в 2013 году бывший директор фармацевтического концерна Novartis свидетельствовал об этом, чтобы оправдать свой отказ платить налоги «с нескольких миллионов франков, полученных от базельского фармацевтического концерна». В 2017 году налоговые дознаватели из г. Цуг потребовали доказательства, но ответы бизнесмена их не убедили, и было начато следствие.

По информации издания La Tribune de Genève власти подошли к вопросу серьезно: они проверили его потребление электроэнергии и воды в г. Риш (в кантоне Цуга) и в Монако, выписки со счетов кредитных карт, часы работы и зарплаты домработниц, телефонные счета, записи в ежедневнике Outlook, авиабилеты и даже капсулы Nespresso. Они задались целью выяснить, действительно ли Даниель Вазелла жил в Монако, или только делал вид, что живет там, чтобы уклониться от швейцарского налогообложения.

«Крайне крупные» суммы

Затем трибунал указал, что бизнесмен имел «мало социальных контактов в Монако», что противоречит смене места жительства. Даниель Вазелла ответил, что «специально избегал публики, чтобы его не узнали». Бывший генеральный директор концерна Novartis также отказался сообщить данные о локализации своего мобильного телефона «из соображений конфиденциальности», но швейцарское правосудие сочло этот довод «непонятным».

Ввиду очень слабого потребления воды в Монако, несмотря на наличие бассейна, многочисленных авиапутешествий через аэропорт Цюриха, скопления почты в г. Риш и сокрытия смены адреса от органов медицинской страховки, административный суд отказал в иске Даниелю Вазелла, как он отказал ему и в 2020 году.

Согласно данным местной прессы, несмотря на то что трибунал не уточнил сумму оспариваемого налога, он счел ее «крайне крупной». По информации издания Le Temps, «виду исключительно долгого времени и объема работы, важности и трудности» этого дела, Даниель Вазелла должен оплатить все расходы по процедуре, оцененные в 25 000 франков, т.е. 25 200 евро.

Напомним, что чтобы считаться резидентом Монако, необходимо жить в Княжестве не менее трех месяцев в году.