Наслаждайтесь своей яхтой… не покупая ее

Ваша собственная лодка за фиксированную арендную плату — так ни много ни мало обещает молодая компания Neoyot, которая провела презентацию своего проекта в Княжестве, в Яхт-клубе Монако, 14 апреля.

У создателей компании родилась идея создать новый тип подписки…на роскошные яхты. «Клиент выбирает интересующую его яхту, как если бы он покупал ее, но вместо того, чтобы (…) делать первый взнос и заниматься административной волокитой, необходимо просто оформить абонемент», — заверяет соучредитель компании Neoyot Антони Брисак (Anthony Brisacq) в интервью Monaco Info.

Объявлены официальные даты Яхт-шоу Монако: 27-30 сентября 2023 г.

Neoyot берёт за основу экономику совместного использования, подобно велосипедам или скутерам, которые многие арендуют ежедневно. Ключевое слово — совместное использование, а не владение. Лодка, о которой идет речь в предыдущем примере, будет использоваться несколькими подписчиками. Что касается абонемента, то ежемесячный платёж включает техническое обслуживание, страховку, услуги консьержа, аренду причала и экипажа, согласно пожеланиям клиента.

Флот Neoyot состоит из трех яхт, который будет расширен в следующем году. Стоимость подписки начинается от 2 900 евро в месяц.