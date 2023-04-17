Объявлены официальные даты Яхт-шоу Монако: 27-30 сентября 2023 г.

Долгожданное событие для любителей яхтинга.

На мероприятии, которое считается самым большим собранием суперъяхт в мире, будут представлены последние тенденции яхтенной индустрии. Каждый год около 20 000 посетителей прогуливаются по порту Эркюль в поисках редкой жемчужины среди более чем 500 участников салона.

Яхт-шоу, на котором представлены на яхты размером более 25 метров, предназначено для тех, кто планирует купить или арендовать яхту, хотя некоторые посетители приходят познакомиться с новинками и проникнуться самой атмосферой места. Ведь Monaco Yacht Show (MYS) — это также важная площадка для встреч и ведения бизнеса. Во время салона в отелях и ресторанах Монако неизменно проводятся яркие праздники.

120 яхт в общей сложности

В этом году MYS продолжает свою программу развития «Seducation», разработанную в партнерстве с представителями индустрии и основанную на четырех аспектах: экологические инновации, дизайн, понимание яхтинга и опыт потребителей.

В ходе Яхт-шоу Монако посетители также могут принять участие в конференциях (Фото © Яхт-шоу Монако )

Будет представлено не менее 120 исключительных яхт, включая эксклюзивные модели 2023 года, а также предметы для активного отдыха на борту (гидроциклы и т.д.). Есть на что посмотреть! Продажа билетов на 2023 год еще не открыта, но напоминаем, что цены на предыдущее яхт-шоу составляли 500 евро в день.