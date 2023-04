È ufficiale: il prossimo Monaco Yacht Show si terrà da 27 al 30 settembre

Un evento tanto atteso per gli appassionati di yacht.

Durante il salone, considerato il più grande raduno di superyacht al mondo, saranno presentare le ultime tendenze del settore delle grandi imbarcazioni da diporto. Ogni anno, sono circa 20.000 i visitatori che passeggiano tra 500 espositori sul Port Hercule alla ricerca dello yacht perfetto.

L’evento, dedicato agli yacht di oltre 25 metri, è rivolto a chi desidera acquistare o noleggiare un’imbarcazione, anche se attira diversi curiosi che vogliono solo scoprire questo mondo e godersi l’atmosfera. Il Monaco Yacht Show (MYS), tra l’altro, è anche un momento di socializzazione perfetto per fare affari. Durante queste giornate, gli hotel e i ristoranti di Monaco ospitano diverse serate.

Un totale di 120 yacht

Anche quest’anno, MYS porterà avanti il suo programma di sviluppo “Seducation”, un’iniziativa nata in collaborazione con l’industria, che si basa su quattro pilastri: innovazione ambientale, design, comprensione dello yachting ed esperienza del visitatore.

Durante il Monaco Yacht Show, i visitatori possono anche assistere a delle conferenze (Foto © MYC )

Saranno presentati circa 120 yacht eccezionali, tra cui le novità esclusive del 2023 e gli accessori legati alle attività di bordo (jet-ski…). Un evento da non perdere! I biglietti per il 2023 non sono ancora disponibili, ma le tariffe per l’edizione precedente erano di 500 euro al giorno.