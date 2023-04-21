Визит Княжеской четы в Италию по случаю 160-летия консульства Монако во Флоренции

Это одно из самых старых консульств Княжества в Италии наряду с представительством в Савоне.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен не посещали Флоренцию вот уже 11 лет. Однако 12 апреля Княжеская чета вернулась в тосканскую столицу по случаю 160-летней годовщины открытия дипломатического представительства страны.

27 июля 1863 года по инициативе Князя Карла III в итальянском городе появилось консульство Монако. Тогдашний монарх стремился подтвердить независимость и суверенитет Княжества и обеспечить его экономическое и туристическое развитие.

Почетный консул Монако во Флоренции в течение последних двадцати лет, Алессандро Джусти (Alessandro Giusti) тепло приветствовал правящую чету. Он также рассказал об общей истории города и Княжества в интервью Monaco Info: «Княжество было страной-первопроходцем, всегда на шаг впереди других. В 1865 году Флоренция на целых шесть лет стала столицей Италии, но уже за два года до этого, в 1863, Монако открыло свое первое итальянское консульство именно здесь, во Флоренции. В недавнем прошлом Князь Ренье часто посещал Италию и Тоскану. Например, он провел свое медовый месяц на термальном курорте Монтекатини».

Почетный консул Монако во Флоренции Алессандро Джусти приветствовал Княжескую чету — © Эрик Матон / Княжеский дворец

После посещения исторического центра Флоренции, в том числе знаменитого Понте-Веккьо, правящая чета отправилась в Палаццо Гонди, где отобедала с мэром города Дарио Нарделла (Dario Nardella) и другими высокопоставленными чиновниками.

Затем Суверенный Князь с супругой посетили штаб-квартиру Фонда Андреа Бочелли. В сопровождении всемирно известного певца и его жены Вероники Князь Альбер II и Княгиня Шарлен стали зрителями камерного концерта, в ходе которого Андреа Бочелли исполнил несколько своих композиций на фортепиано. Фонд маэстро, миссией которого является улучшение качества жизни людей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах и страдающих от болезней или инвалидности, также получил поддержку Князя.

«Это принципиально важно, потому что один человек может сделать многое, но вместе мы можем сделать еще больше. Я знаю Князя Альбера II очень давно. Я даже жил в Монако, и у меня остались прекрасные воспоминания об этом времени. У нас еще много проектов, которые мы должны воплотить в жизнь вместе, и я уверен, что его чуткое понимание проблемы полностью отвечает моему», — поделился Андреа Бочелли в интервью Monaco Info.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен были приняты певцом Андреа Бочелли в его Фонде — © Эрик Матон / Княжеский дворец

Деятельность фондов певца и Суверенного Князя были также отмечена на гала-вечере, посвященном 160-летию консульства. Им же была направлена значительная часть выручки от благотворительного мероприятия, организованного в Палаццо Веккьо в Salone dei Cinquecento.

Перед ужином Князь получил прекрасный подарок от Елены Кампеджи: портреты Грейс Келли кисти итальянского художника Нано Кампеджи, который был известен своими иллюстрациями к культовым голливудским киноафишам.

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Затем Князь Альбер II, как и в своё время Князь Ренье III, был назначен почетным председателем средневековой ассоциации флорентийских флагоносцев Sbandieratori, увековечив традиционное посвящение главы рода Гримальди.

«Для нас история семьи Гримальди всегда была очень важна. Это настоящая веха. Мы надеемся однажды вернуться и выступить в Монако. Когда мы предложили [Князю Альберу II] стать почётным председателем, он сразу же согласился. Это был необыкновенно приятный сюрприз», — заключил глава ассоциации флорентийских флагоносцев Стефано Торрелли (Stefano Torrelli) в эфире Monaco Info.