La Coppia Principesca in Italia per i 160 anni del Consolato di Monaco a Firenze

È uno dei Consolati del Principato più antichi in Italia insieme a quello di Savona.

Era da undici anni che il Principe Alberto I e la Principessa Charlène non andavano a Firenze. Il 12 aprile, la Coppia Principesca si è recata nel capoluogo toscano per il 160° anniversario del Consolato del Principato a Firenze.

Il 27 luglio 1863, la città italiana accoglieva il Consolato di Monaco per volere del Principe Carlo III. Il Sovrano dell’epoca desiderava riaffermare l’indipendenza e l’autonomia del Principato e assicurarne lo sviluppo economico e turistico.

È stato Alessandro Giusti, Console onorario di Monaco a Firenze da vent’anni, a dare il benvenuto alla Coppia Principesca. Ha anche parlato a Monaco Info della storia che lega la città e il Principato: “Il Principato è sempre stato un Paese precursore, in anticipo sugli altri. Nel 1865, Firenze divenne capitale d’Italia per sei anni, mentre due anni prima, nel 1863, Monaco stabilì qui a Firenze il suo primo Consolato nel Paese. In seguito, il Principe Ranieri visitò spesso l’Italia e la Toscana. Fece il suo viaggio di nozze alle terme di Montecatini, per esempio”.

Alessandro Giusti, Console onorario di Monaco a Firenze, ha dato il benvenuto alla Coppia Principesca – © Éric Mathon / Palazzo del Principe

Dopo una visita al centro storico di Firenze, compreso il famoso Ponte Vecchio, il Principe e la Principessa si sono recati a Palazzo Gondi per un pranzo con il Sindaco della città, Dario Nardella, e le massime autorità locali.

Il Sovrano e la consorte hanno poi visitato la sede della Andrea Bocelli Foundation. Accompagnati dal cantante di fama mondiale Andrea Bocelli e da sua moglie Veronica, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno assistito a una piccola esibizione privata, durante la quale Andrea Bocelli ha interpretato al pianoforte alcune delle sue canzoni. Anche la Fondazione del Maestro, la cui missione è migliorare la qualità della vita delle persone in situazioni precarie o che devono affrontare malattie o disabilità, ha ricevuto il sostegno del Principe Alberto II.

“È fondamentale, perché da soli si possono fare tante cose, ma insieme se ne possono fare ancora di più. Conosco il Principe Alberto II da molto tempo. Ho anche vissuto a Monaco e conservo dei bellissimi ricordi. Abbiamo ancora molti progetti da realizzare insieme e sono certo che la sua sensibilità si sposa perfettamente con la mia”, ha dichiarato a Monaco Info.

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène sono stati ricevuti dal cantante Andrea Bocelli nella sua Fondazione – © Éric Mathon / Palazzo del Principe

La Fondazione del Principe e quella del cantante sono state le protagoniste del gala per il 160° anniversario del Consolato, ricevendo gran parte del ricavato della serata a Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento.

Prima della cena, il Principe ha ricevuto un bellissimo regalo da Elena Campeggi: i ritratti di Grace Kelly dell’artista italiano Silvano ‘Nano’ Campeggi, famoso per le illustrazioni delle leggendarie locandine cinematografiche di Hollywood.

Infine, il Principe Alberto II è stato nominato Presidente onorario del gruppo medievale degli Sbandieratori di Firenze, perpetuando la tradizione dei Grimaldi come il Principe Ranieri III prima di lui.

“Per noi la storia della Famiglia Grimaldi è sempre stata importante. È quasi un punto di riferimento. Speriamo di tornare a esibirci a Monaco un giorno. Quando abbiamo proposto questa presidenza onoraria [al Principe Alberto II, ndr] ha subito accettato. È stata una bellissima sorpresa”, ha concluso Stefano Torrelli, Presidente degli Sbandieratori di Firenze, su Monaco Info.