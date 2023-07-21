Как Кристина Стюарт Пейн стала леди Тиной Грин

Резидентка Монако – одна из самых богатых и влиятельных женщин Великобритании.

Это культовая фигура Княжества. Леди Тина Грин – несомненно одна из самых известных в мире бизнесвумен и миллиардеров. Соучредительница бюро интерьерного дизайна Green and Mingarelli Design имела 2 300 бутиков по всему миру. Как она построила такую империю? Monaco Tribune приглашает вас в путешествие во времени.

Кристина Стюарт Пейн родилась в 1949 году в Лондоне. В детстве она часто путешествовала в Гонконг, Японию и Таиланд. Юная дочь виноторговца трудолюбива. Но еще больше она любит создавать, изготавливать, задействовать свои таланты в рукоделии. Впоследствии эти качества ей очень пригодятся.

Первые шаги в моде

Что касается амурных дел, 17-летняя Кристина встречает Роберта Пэлоса, также известного как «Бобби». Южноафриканскому джазовому ударнику 31 год. Несмотря на разницу в возрасте, на следующий год они справляют свадьбу, а Кристина продолжает свои путешествия в Австралию и Японию. Что касается карьеры, девушка начинает работать в алмазной промышленности, затем следует за своим супругом на его родину, и они открывают модный бутик в столице ЮАР, Йоханнесбурге. У супругов двое детей: Сташа, ставшая артисткой и автором, и Бретт, основавший компанию Brett Palos Investments.

Дела у Кристины и Роберта идут хорошо, и они открывают второй модный бутик в Лондоне. Кристина полностью отдается совместному бизнесу, но «Бобби» он дается не так просто. После 20 лет супружеской жизни они разводятся. Несмотря ни на что, Кристина и Роберт остаются хорошими друзьями до самой смерти Роберта в 2011 году.

В 1985 году Кристина встречает Филипа Грина, бизнесмена, которого она описывает как «заурядного человека с очень развитой трудовой этикой». Они женятся в 1990 году, и Кристина начинает заниматься дизайном, разрабатывая интерьеры бутиков своего супруга. У супругов двое детей: Клоэ и Брендон, который заинтересовавал желтую прессу, появившись в компании актрисы Эммы Уотсон.

Активная деятельность в Монако

В 1998 году семья переезжает в Монако. Семья Грин блестяще вписывается в местный пейзаж, и Кристина, очень сдержанная со СМИ, развивает свою деятельность по разным направлениям. В 2017 году ее назначают казначеем фонда Княгини Шарлен, занимающимся безопасностью на воде и предотвращением утоплений. Она также входит в правление Ассоциации друзей океанографического музея Монако, которая поддерживает его работу и политику охраны океанов, а также привлечением внимания широкой публики.

Накопив опыт в бутиках Филипа, в 2005 году Тина Грин берется разработать интерьерный дизайн одной яхты. Она знакомится с архитектором и конструктором Пьетро Мингарелли, и они начинают сотрудничество в компании Green and Mingarelli Design. Яхты, апартаменты, дома, частные самолеты и так далее. У компании много заказов, и их тандем работает по 15 часов в сутки! Как напоминает Клуб иностранных резидентов Монако (CREM), Тина Грин также разработала дизайн известных мест Княжества, таких как сам CREM, а также интерьеры виллы La Vigie и SASS Café. Тина и Пьетро открывают галерею G&M Design Gallery, культовый выставочный зал в Ларвотто.

Параллельно с этим супруги Грин покупают Lionheart: 90-метровую суперъяхту, стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (кстати, яхта была поставлена в порт на карантин в 2020 году, после того как на ней было выявлено два случая заболевания Covid-19).

В свою очередь, в 2002 году Филип Грин покупает концерн Arcadia Group, владеющий различными бутиками прет-а-порте: Topshop, Topman, Wallis, Evans, Burton, Miss Selfridge, Dorothy Perkins и Outfit. Филип Грин становится председателем правления концерна, а Тина встает во главе компании Taveta Ltd, держащей контрольный пакет акций Taveta Investments Ltd, материнской компании Arcadia.

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Чета Грин и скандалы

В первые годы Arcadia показывает отличные результаты. В 2005 году Тина Грин даже получает дивиденды в размере 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Это – рекорд в истории Великобритании. Но налоговые льготы, которые предоставляет ее статус резидентки Монако, позволяют Тине Грин не платить никаких налогов с этой суммы в Великобритании. За Ла-Маншем вспыхнул скандал. Группа активистов UK Uncut проводит несколько манифестаций перед бутиками Arcadia. По информации газеты Daily Mail Филип Грин выступил в защиту своей супруги: «моя супруга не бегает от налогов. Моя семья больше не живет в Великобритании, в этом отличие. Мы платим налоги в Великобритании. Думаю, за последние пять лет мы заплатили от 300 до 400 миллионов фунтов стерлингов налогов на прибыль, полученную с нашего предприятия.»

По информации газеты The Guardian эта полемика не помешала Филипу Грину в 2006 году получить свой титул за заслуги в розничной торговле с одобрения премьер-министра Тони Блэра, члена лейбористской партии. Филип Грин стал сэром Филипом Грин, а Тина Грин – леди Тиной Грин. Согласно составленному газетой Sunday Times в то время рейтингу, на следующий год состояние четы Грин выросло до 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Сэр Филип и леди Тина Грин пустились в растраты: в 2012 году сэр Филип Грин отпраздновал свое 60-летие в Мексике. Музыкальное сопровождение обеспечили Стиви Уандер, Робби Уильямс и Beach Boys. Спустя три года супруги продают всего за 1 фунт стерлингов свой филиал Home Stores (BHS), влившийся в 2009 году в концерн Arcadia Group. Однако, покупатель – бывший гонщик Доминик Шапелль – уже неоднократно становился банкротом, и по информации газеты The Guardian, ничего не понимает в области розничной торговли.

Конец концерна Arcadia

В 2016 году BHS прогорает, а 11 000 ее сотрудников теряют работу. Подозрения падают на супругов Грин, получивших дивиденды, несмотря на банкротство. По информации издания Insider сотня британских депутатов символически голосуют за лишения сэра Филипа Грина титула, характеризуя его в своем докладе как «неприемлемое лицо капитализма». Чтобы ослабить напряженность, сэр Филип Грин выплачивает 363 миллиона фунтов стерлингов на спасение пенсионного фонда BHS.

Но перемирие длилось не долго: по данным все той же газеты The Guardian в 2018 году сэр Филип Грин обвиняется в расистских выпадах в адрес своих работников, в прикосновениях сексуального характера к нескольким женщинам со своего предприятия, а также к физической агрессии на некоторых членов своего персонала. Супруг леди Тины Грин немедленно и публично отвергает эти обвинения, хотя несколькими годами раньше различные ассоциации уже жаловались, в частности, на условия труда работников концерна Arcadia, которые их активисты квалифицировали как эксплуатацию.

По данным информационного агентства Reuters в 2019 году сэр Филип Грин уже был на мушке американской юстиции по обвинению в «частых непристойных прикосновениях» к тренеру по пилатес в Аризоне. Концерн Arcadia заявил, что сэр Филип Грин «решительно отрицает эти утверждения» и что, «в противоположность тому, что ранее предполагалось в СМИ, органы правосудия не выдвигали ему никаких обвинений в сексуальных домогательствах или недостойном поведении.»

Год за годом состояние четы Грин тает на глазах. По данным наших коллег из издания Monaco Life, несмотря ни на что, сэр Филип и леди Тина Грин фигурируют среди богатейших семей Великобритании, их состояние в 2019 году опускается ниже миллиарда фунтов стерлингов, а в 2021 году концерн Arcadia, сильно пострадавший от пандемии Covid-19, в конце концов, исчезает.

Несмотря на все трудности, леди Тина Грин продолжает активно вести свою профессиональную деятельность. По данным газеты The Sun сэр Филип Грин живет между Монако и Великобританией, а его супруга окончательно обосновалась в Княжестве.

По информации газеты The Times в 2022 году состояние четы Грин оценивалось в 910 миллионов фунтов стерлингов.