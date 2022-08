L’homme d’affaires et résident monégasque détenait le groupe Arcadia, qui comprenait la marque Outfit et qui a fait faillite en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.

« Une nouvelle vie ». C’est ainsi que le magazine britannique The Week In qualifie le projet qui vient d’être déposé à Longwell Green, à l’est de Bristol, au Royaume-Uni, pour remplacer l’ancien magasin Outfit, du centre commercial Gallagher Retail Park. L’enseigne de prêt-à-porter appartenait au groupe Arcadia ; un groupe détenu par le résident monégasque et homme d’affaires Sir Philip Green qui a fait faillite en 2020, suite à la pandémie de Covid-19. Le magasin Outfit, quant à lui, n’a jamais rouvert ses portes après le confinement et sa fermeture a été officiellement confirmée en 2021.

Aujourd’hui, un projet de remplacement déposé par Ropemaker Properties Ltd est étudié par le South Gloucestershire Council, soit l’autorité locale du Gloucestershire du Sud, où se situe Longwell Green. Ce projet propose la division de l’ancien magasin de vêtements en trois boutiques différentes. Les nouvelles enseignes qui pourraient voir le jour dans le centre commercial – qui compte déjà M&S, Next, New Look, River Island, Boots, Clinton Cards, Clarks et Starbucks – n’ont pas été annoncées pour l’instant.

« C’est une belle opportunité de donner une seconde vie à une unité de vente vacante et de générer des bénéfices grâce à une implantation modernisée, de nouveaux employés et une diversification des infrastructures locales » ont indiqué les porteurs de ce projet.