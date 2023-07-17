Скончалась Бэйби, вторая из слоних, спасённых Принцессой Стефанией

Ассоциация «Бэйби и Непал» была основана Принцессой Стефанией в 2013 году для ухода за двумя слонихами - © Ассоциация «Бэйби и Непал».

Бэйби была спасена от эвтаназии в 2013 г.

Печальная новость для всех любителей животных… В пятницу, 14 июля, Ассоциация «Бэйби и Непал» объявила о внезапной смерти 53-летней слонихи. Животные были спасены Принцессой от эвтаназии в 2013 году. Тогда префект французского города Лион издал распоряжение усыпить слонов, которые в то время уже находились на пенсии после долгой службы в цирке, из-за подозрений, что животные могли быть заражены туберкулезом.

Хотя в 2018 году Непал умерла из-за почечной недостаточности, оба слона прожили последние годы своей жизни в мире и спокойствии, как и желала сестра Государя. В пресс-релизе Ассоциация пояснила, что животные провели счастливую старость в поместье Фонбонн в г. Пей (Приморские Альпы)». Это владение площадью 3 500 м² расположено прямо рядом с поместьем Рокажель, принадлежащим Княжеской семье. Напомним, что Принцесса сама финансировала создание парка, в котором содержались животные.

Слонихи прожили в лионском зоопарке Tête d’Or 14 лет до того, как их забрала Принцесса © Ассоциация «Бэйби и Непал».

Новость о смерти Бэйби взволновала пользователей Интернета, и Принцесса Стефания отдала последнюю дань уважения своей подопечной в социальных сетях. «Прощай, Бэйби. Отныне Бэйби и Непал покоятся с миром», — написала она, сопроводив свои слова черным и белым сердечками и эмодзи с молитвой.