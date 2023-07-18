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Коротко

В порту Фонвьей выловлен утопленник

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 18 июля 2023
Port-Fontvieille-min
Погибшего хорошо знали завсегдатаи порта Фонвьей – © Monaco Tribune
Автор: Camille Esteve
- 18 июля 2023

Генеральная прокуратура Монако предполагает, что речь идет о самоубийстве.

В субботу, 15 июля, работник дамбы обнаружил утопленника. По информации наших коллег из издания Monaco-Matin его тело было обнаружено на поверхности моря.

Работник дамбы немедленно вызвал полицию. Водолазы выловили тело погибшего. Мы связались с генеральной прокуратурой Монако, где нам дали некоторые уточнения о личности утопшего и обстоятельствах этой трагедии: речь идет о шестидесятилетнем мужчине без определенного места жительства, которого априори хорошо знали завсегдатаи порта.

В настоящий момент приоритет отдается версии самоубийства: рядом с местом происшествия представители власти нашли письмо, в котором погибший заявил о своем желании покончить с собой.

Ведется следствие; на неделе будет сделана аутопсия, чтобы определить точные причины смерти.