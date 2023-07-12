В результате несчастного случая погиб один из карабинеров Князя
Сильвену Паницци (Sylvain Panizzi) было всего 32 года.
Корпус карабинеров Князя только что рассказал о произошедшей в его рядах трагедии. 32-летний член Корпуса Сильвен Паницци погиб после прыжка с парашютом в воскресенье, 9 июля.
«Сильвен служил в Корпусе восемь лет, был холост и страстно любил спорт. Он погиб во время прыжка с парашютом в Сент-Амаду (департамент Арьеж региона Юг-Пиренеи) во время своего отпуска», — говорится в заявлении карабинеров.
Правительство Монако заявило, что разделяет «скорбь семьи и Княжеского корпуса карабинеров и посылает им свои самые искренние соболезнования».
Вся редакция Monaco Tribune также хотела бы выразить свои соболезнования семье Сильвена Паницци и всему Княжескому корпусу карабинеров.