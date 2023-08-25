Внимание, вакансии: Куршевель набирает сезонный персонал в отеле Fairmont Monte-Carlo
Встречаемся 31 августа!
Вы в поисках работы на эту зиму? Как насчет того, чтобы провести сезон 2023-2024 в Куршевеле? В рамках сотрудничества с Fairmont Monte-Carlo, департамент мэрии Куршевеля организует в монегасском отеле ярмарку вакансий в сфере отельного и ресторанного бизнеса.
Мероприятие пройдёт 31 августа с 10 до 19 часов в Главном зале. Более пятнадцати престижных заведений, таких как Maison Cheval Blanc, отели Barrière les Neiges и La Sivolière предлагают возможность подняться по карьерной лестнице за счёт нового ценного опыта. Не забудьте взять с собой резюме!
Практическая информация:
- Когда: четверг, 31 августа 2023 г.
- Во сколько: с 10:00 до 19:00
- Где: отель Fairmont Monte-Carlo, 12 avenue des Spélugues, Главный зал