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Внимание, вакансии: Куршевель набирает сезонный персонал в отеле Fairmont Monte-Carlo

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 25 августа 2023
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Монегасский отель и Куршевель заключили партнерство в рамках проведения ярмарки вакансий — © Fairmont Monte-Carlo
Автор: Camille Esteve
- 25 августа 2023

Встречаемся 31 августа!

Вы в поисках работы на эту зиму? Как насчет того, чтобы провести сезон 2023-2024 в Куршевеле? В рамках сотрудничества с Fairmont Monte-Carlo, департамент мэрии Куршевеля организует в монегасском отеле ярмарку вакансий в сфере отельного и ресторанного бизнеса.

Мероприятие пройдёт 31 августа с 10 до 19 часов в Главном зале. Более пятнадцати престижных заведений, таких как Maison Cheval Blanc, отели Barrière les Neiges и La Sivolière предлагают возможность подняться по карьерной лестнице за счёт нового ценного опыта. Не забудьте взять с собой резюме!

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Практическая информация:

  • Когда: четверг, 31 августа 2023 г.
  • Во сколько: с 10:00 до 19:00
  • Где: отель Fairmont Monte-Carlo, 12 avenue des Spélugues, Главный зал