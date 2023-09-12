Князь Альбер II выражает свои соболезнования Марокко

В результате землетрясения разрушены многочисленные жилые дома и здания, в частности, в провинциях и коммунах Эль Хауз, Тарудан, Чичауа, Уарзазат и Марракеш – © Княжеский дворец Монако

Землетрясение магнитудой 7 баллов, произошедшее в пятницу вечером, унесло жизни более 2 000 человек.

В своем официальном послании, направленном королю Мухаммеду VI на следующий день после трагедии, Князь сообщил, что он «с большим волнением и глубокой грустью узнал о трагедии, постигшей дружественный марокканский народ после мощного землетрясения».

Далее Князь передал от имени Княжества и княжеской семьи свои «искренние соболезнования семьям и родным жертв», и добавил: Мы также сочувствуем и обращаем наши молитвы к спасателям и всем, кто пришел на помощь раненным. Примите, Ваше Величество, мои заверения в глубокой солидарности с вами в этом тяжком испытании.»

В Монако силы солидарности сплачиваются вокруг Красного Креста Монако, который по просьбе Князя призвал к публичным пожертвованиям.

Реакция учреждений

Эти события вызвали реакцию депутатов, направивших вместе с Председателем Национального Совета, Брижитт Боккон-Пажес, свои искренние соболезнования марокканскому народу в связи с ужасающим количеством пострадавших. «Государственные советники присоединяются к волнениям, встрепенувшим весь мир в связи с этой жуткой катастрофой», написано на сайте Национального совета.

Отреагировала и мэрия, опубликовав следующее сообщение на своих сайтах: «Мэр Жорж Марсан и члены Коммунального совета глубоко опечалены драматическим землетрясением в Марокко и спешат выразить свое глубокое сострадание марокканскому народу в сей столь трудный момент и свою солидарность вместе со всем населением Монако».