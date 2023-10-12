Князь Альбер II посетил долину Руайя

9 октября, после визита в итальянскую Калабрию, Князь Альбер II был с почётом принят во французской долине Руайя.

После двухдневного визита на самый «носок» итальянского сапога 3 и 4 октября Князь Альбер II продолжает свое путешествие по местам исторического наследия семьи Гримальди. Следующим этапом на этом маршруте стала деревня Пьен-От в коммуне Брей-сюр-Руайя департамента Приморские Альпы.

Мэр муниципалитета Брей-сюр-Руайя Себастьен Оларан (Sébastien Olharan) узнал о связи деревни Пьен с княжеской семьей в ходе разговора с жителем Соспеля. – © Микаэль Алези / Княжеский дворец

В рамках утренней программы Князь открыл памятную табличку, подтверждающую принадлежность деревни к «Историческим вотчинам династии Гримальди». После этого последовало посещение церкви Сен-Марк и участие в торжественной церемонии. День завершился в городке Оливетта-Сан-Микеле, что находится уже на территории Италии.

По традиции Князь торжественно открыл памятную табличку, указывающую на принадлежность места к «Историческим вотчинам династии Гримальди», после чего встретился с местными властями и жителями на приеме в зале заседаний городского совета – © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Историческая справка

Чтобы осознать связь между этими территориями и династией Гримальди, давайте вернёмся в 1500 год. Тогда король Франции Людовик XII назначил правителя Монако Жана II Гримальди губернатором Пенны и Вентимильи.

Правление Гримальди здесь было коротким, но значимым. В 1523 г. брат Жана II Люсьен, который стал владыкой Монако, был убит своим племянником, правителем Дольчеаквы, Бартелеми Дориа. После этого события епископ Августин Гримальди, сменивший своего брата на престоле, на некоторое время захватил все вотчины Дориа, включая Пенну.

С годами Пенна меняла свое имя и административную принадлежность: в 1862 г. она была переименована на итальянский манер в Пьену, в 1890 г. перешла под управление Оливетта-Сан-Микеле, а после пересмотра франко-итальянской границы в 1947 г. стала известна как Пьен и была присоединена к коммуне Брей-сюр-Руайя.