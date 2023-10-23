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Принцесса Каролина на сюрреалистичном ужине от шефа Марселя Равена

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 23 октября 2023
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Ужин в честь 60-летия Всемирной ассоциации друзей детства (AMADE) - © AMADE
Автор: Sarah Incari
- 23 октября 2023

Принцессу сопровождали ее дети, Шарлотта Казираги с ее супругом, Дмитрием Рассамом, и Андреа Казираги, а также актриса Кароль Буке и певица Анжелика Киджо.

Как бы это ни могло показаться невероятным, ужин был накрыт на сцене оперы Гарнье. Этот сюрреалистический ужин, проведенный Шарлем Кезеном и приготовленный мартиникским двухзвездочным шефом Марселем Равеном, был организован по случаю 60-летия ассоциации Amade.

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С 1993 года во главе ассоциации Amade, основанной Княгиней Грейс, стоит принцесса Каролина – © Amade

Члены этой ассоциации, занимающейся защитой детства, собрались во главе со своим президентом, принцессой Каролиной, при участии сотни покровителей. Среди приглашенных – ее верная опора, Шарлотта Казигари и ее супруг Дмитрий Рассем, Андреа Казигари, Кароль Буке и Анжелика Киджо.

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Это неслыханное историческое событие позволило собрать более 680 000 евро на программы ассоциации и принять 24 новых покровителей.