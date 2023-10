La Princesse Caroline participe à un dîner surréaliste préparé par le Chef Marcel Ravin

Elle était aux côtés de ses enfants Charlotte Casiraghi, accompagnée de son époux Dimitri Rassam, et Andrea Casiraghi, ainsi que de l’actrice Carole Bouquet et de la chanteuse Angélique Kidjo.

Aussi inédit que cela puisse paraître, c’est sur la scène même de l’opéra Garnier que le dîner s’est déroulé. Un dîner surréaliste orchestré par Charles Kaisin et préparé par le Chef martiniquais doublement étoilé Marcel Ravin organisé pour les 60 ans de l’Amade.

L’Amade, créée par la princesse Grace en 1963 est présidée par Caroline depuis 1993 – © Amade

Les membres de cette association dédiée à la protection de l’enfance se sont réunis autour de la Présidente, la Princesse Caroline et d’une centaine de donateurs. Parmi les invités, l’association a pu compter sur le fidèle soutien de Charlotte Casiraghi et son époux Dimitri Rassam, d’Andrea Casiraghi, de Carole Bouquet et d’Angélique Kidjo.

Cette expérience inédite et historique a permis de mobiliser plus de 680 000 euros en faveur des programmes de l’association et a permis d’accueillir 24 nouveaux grands donateurs.