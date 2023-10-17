Стефан Браконнье официально назначен на пост председателя Верховного суда

Жозе Мартинез назначен заместителем председателя Верховного суда.

Стали известны имена нового председателя и его заместителя. В княжеском постановлении, опубликованном в пятницу, 13 октября, указано, что «Стефан Браконнье и Жозе Мартинез назначены соответственно председателем и заместителем председателя Верховного суда».

В августе этого года в указе замминистра юстиции, директора правовых служб и председателя Государственного совета, опубликованном в той же Journal de Monaco, сообщалось: «Стефану Браконнье, действительному члену Верховного суда, поручается обеспечить служебную преемственность с 8 августа 2023 года и, в ожидании назначения нового председателя и заместителя председателя Верховного суда, вести текущие дела и принимать все срочные меры». Так что, Стефан Браконнье был готов к этому назначению.

В осеннем княжеском постановлении также указано, что «с 8 августа 2023 года действительными членами Верховного суда на срок восемь лет без права продления назначаются: Жозе Мартинез, первый заместитель председателя апелляционного административного суда г. Нанси [и] Дидье Гинар, преподаватель общественного права Университета Тулуз-1 Капитоль.»

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В свою очередь, «Режис Фресс, председатель апелляционного административного суда г. Лион» и «Жан-Филипп Дерозье, преподаватель общественного права Университета г. Лилль», назначены их заместителями, также на срок восемь лет без права продления.