Уголовных дел в Монако стало меньше

Напомним: в Монако – 68 заключенных, включая двух несовершеннолетних, что на пять человек больше, чем в прошлом году – © Monaco Tribune / Поль Шаруа (Paul Charoy)

По случаю возобновления работы судебных органов подведены статистические итоги за прошлый год.

В понедельник 2 октября работники органов правосудия Княжества вернулись на работу в полном составе в присутствии Князя Альбера II, генерального прокурора и первого председателя апелляционного суда, вакантных должностей в прошлом году. По этому случаю были оглашены некоторые статистические данные за прошлый год.

Первое, что бросается в глаза – это сокращение количества уголовных дел: с 1 520 в 2021-2022 г. до 1 379 в 2022-2023 г. Помимо дел, связанных с наркотиками (выросших с 69 до 108), и с вождением в нетрезвом виде или под воздействием наркотических веществ (выросших со 101 до 118), которые были наиболее многочисленными в прошлом году, количество правонарушений снизилось.

Из 1 379 уголовных дел, зарегистрированных в 2022-2023 г., наиболее частыми остаются по-прежнему дела, связанные с финансовыми преступлениями (223 в 2022-2023 г.). За ними стоят кражи (177), вождение в нетрезвом виде или под воздействием наркотических веществ (118), дела, связанные с наркотиками (108), насилием (74) и преступления сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего (17).