Внимание – скидки: 8 интересных предложений на Черную пятницу

Черная пятница существует с 1960 года и проводится на следующий день после Дня благодарения – © Monaco Tribune

Черная пятница пришла к нам из США и в этом году приходится на 24 ноября, но многие магазины уже начали распродажу.

Это – заветный день для всех любителей интересных предложений. Как и на других распродажах, магазины предлагают в Черную пятницу большие скидки на все типы товаров. Некоторые из них – самые интересные в году. А мы предлагаем вам список партнерских марок местного приложения «Carlo»:

La Maison du Limoncello : Отличная идея подарка для любителей ликеров: магазин-мастерская «La Maison du Limoncello», расположенный в самом центре города и специализирующийся на производстве знаменитого Limoncello du Rocher на базе лучших лимонов Лазурного берега, предлагает скидку -15% на свою продукцию.

: Отличная идея подарка для любителей ликеров: магазин-мастерская «La Maison du Limoncello», расположенный в самом центре города и специализирующийся на производстве знаменитого Limoncello du Rocher на базе лучших лимонов Лазурного берега, предлагает скидку -15% на свою продукцию. Aldo : Найти красивую пару зимних сапогов или ботинок можно в бутике Aldo, в торговой зоне Фонвьей. Магазин предлагает скидку -40% на ряд своих товаров.

: Найти красивую пару зимних сапогов или ботинок можно в бутике Aldo, в торговой зоне Фонвьей. Магазин предлагает скидку -40% на ряд своих товаров. By K : Что-нибудь новенькое в гардероб? Модный бутик By K на улице Гримальди полон сюрпризов от таких эксклюзивных марок, как Autry, New Balance, Maison Labiche и Birkenstock. Скидки -40% на ряд товаров.

: Что-нибудь новенькое в гардероб? Модный бутик By K на улице Гримальди полон сюрпризов от таких эксклюзивных марок, как Autry, New Balance, Maison Labiche и Birkenstock. Скидки -40% на ряд товаров. Bahri Monaco : В магазине аксессуаров Bahri предлагаются скидки от 20% до 50% на ряд товаров. Этот бутик на улице Гриальди – культовое место для всех любителей и знатоков часов. Вот уже более 30 лет этот бутик предлагает как модные модели, так и люксовые марки часов.

: В магазине аксессуаров Bahri предлагаются скидки от 20% до 50% на ряд товаров. Этот бутик на улице Гриальди – культовое место для всех любителей и знатоков часов. Вот уже более 30 лет этот бутик предлагает как модные модели, так и люксовые марки часов. Heli Air Monaco : Более оригинальное предложение – от Heli Air Monaco – скидки на полеты. Это – отличный случай испытать незабываемые впечатления и восхититься побережьем с высоты птичьего полета. Например, полет над Монако обойдется вам в 70 евро вместо 78 евро на человека.

: Более оригинальное предложение – от Heli Air Monaco – скидки на полеты. Это – отличный случай испытать незабываемые впечатления и восхититься побережьем с высоты птичьего полета. Например, полет над Монако обойдется вам в 70 евро вместо 78 евро на человека. MonacoBike : В той же теме мобильности – служба проката и продажи электрических велосипедов в Княжестве – MonecoBike – предлагает скидку -40% на покупку некоторых товаров и услуг в двух экземплярах. Хорошее средство покататься по нашему чудному региону, поддерживая отличную форму!

: В той же теме мобильности – служба проката и продажи электрических велосипедов в Княжестве – MonecoBike – предлагает скидку -40% на покупку некоторых товаров и услуг в двух экземплярах. Хорошее средство покататься по нашему чудному региону, поддерживая отличную форму! Monte-Carlo Beer : Это – главная марка пива в Княжестве. Monaco Beer, которая недавно выпустила два новых сорта – безалкогольное и India Pale Ale (сокращенно IPA) в добавок своим основным сортам, светлому и темному лагеру – предлагает скидку -50% на все свое пиво. Гигантский аперитив в цветах флага Монако.

: Это – главная марка пива в Княжестве. Monaco Beer, которая недавно выпустила два новых сорта – безалкогольное и India Pale Ale (сокращенно IPA) в добавок своим основным сортам, светлому и темному лагеру – предлагает скидку -50% на все свое пиво. Гигантский аперитив в цветах флага Монако. Habitat: Для домашней обстановки интересные предложения можно найти в магазинах Habitat. Дизайнер мебели с 1964 года предлагает более 1 000 наименований современной мебели и канапе. Политика компании гласит «не понравилось – поменяй». Так что здесь нет места разочарованию!

Черная пятница длится всего 24 часа, но коммерсанты предлагают скидки заранее и в следующие за праздником выходные. Последний день этой коммерческой акции был даже назван Кибер-понедельником. Речь идет про день, в течение которого распродажи ведутся исключительно в сети. За несколько недель до рождественских праздников у нас есть уникальная возможность закупить первые новогодние подарки по выгодным ценам.