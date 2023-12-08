Этой зимой в Монако стоит попробовать раклетт и фондю

Поп-ап ресторан предложит раклетт, фондю и даже гамбургеры со швейцарским сыром. Все права защищены

С 22 декабря по 28 февраля 2024 года Tradiswiss и Novotel Monte-Carlo снова вместе откроют поп-ап ресторан.

Курс на горнолыжные трассы! Внутри ресторана – декор швейцарского высокогорного шале. Именно здесь ресторанная марка Tradiswiss предложит настоящие традиционные швейцарские сыры: Vacherin Fribourgeois, грюйер AOP и даже фондю с шоколадом (тоже швейцарским) на десерт. Вкусовой эксперимент позволит отведать раклетт, фондю и гамбургеры с сыром Вашрен, новинку этого года.

Этот поп-ап ресторан воспользуется короткой цепочкой поставок, практикуемой компанией Tradiswiss для продвижения продукции ремесленных производителей швейцарских кантонов.

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Ресторан будет работать ежедневно с 19:00 до 22:30.

Бронирование: +37799998320