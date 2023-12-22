Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе с Дедом Морозом раздают подарки детям Монако

Самые красивые фотографии с этого мероприятия на главном дворе княжеского дворца.

Это – прекрасная традиция рождественских праздников в Монако. В среду 20 декабря Князь Альбер II и Княгиня Шарлен раздали рождественские подарки 680 детям от 5 до 12 лет.

680 детей Княжества получили рождественские подарки – © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Великолепная рождественская фотография княжеской семьи

Подарки раздавали на нарядном главном дворе княжеского дворца под руководством Деда Мороза. В этом мероприятии также участвовали дети принцессы Стефании, Луи Дюкруе и Камий Готтлиб.