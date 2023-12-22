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Фото

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе с Дедом Морозом раздают подарки детям Монако

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 22 декабря 2023
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Дед Мороз с княжеской четой – © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
Автор: Camille Esteve
- 22 декабря 2023

Самые красивые фотографии с этого мероприятия на главном дворе княжеского дворца.

Это – прекрасная традиция рождественских праздников в Монако. В среду 20 декабря Князь Альбер II и Княгиня Шарлен раздали рождественские подарки 680 детям от 5 до 12 лет.

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princesse-charlene-noel-monaco
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680 детей Княжества получили рождественские подарки – © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Великолепная рождественская фотография княжеской семьи

Подарки раздавали на нарядном главном дворе княжеского дворца под руководством Деда Мороза. В этом мероприятии также участвовали дети принцессы Стефании, Луи Дюкруе и Камий Готтлиб.

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prince-albert-ii-princesse-charlene-lous-ducruet-camille-gottlieb-noel
princesse-charlene-prince-albert-ii-noel-palais-princier
Луи Дюкруе и Камий Готтлиб помогли княжеской чете раздавать подарки – © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец