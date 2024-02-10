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10 слов на монегасском языке на Праздник лимонов в Ментоне

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 27 февраля 2024
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Парады уже подготовлены, и колесницы будут украшены тысячами лимонов. © Мэрия Ментона
Автор: Paul Charoy
- 27 февраля 2024

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До третьего марта Ментон принимает у себя громкое событие: Праздник лимонов. «С XVI-го века возделывание цитрусовых, апельсинов, цедратов и, особенно, лимонов имеет важное значение для Ментона и его региона. В XIX-м веке ментонский лимон называли «желтым золотом» города, он экспортировался во всю Европу. Каждый год, с конца февраля до начала марта, народный праздник во славу этого прекрасного фрукта привлекает туристов со всей Европы», рассказывает нам Клод Пассе, Президент Академии диалектных языков.

  • Возделывание: cültivaçiun 
  • Ментон: Mentun 
  • Фрукт: frütu 
  • Лимон: limun 
  • Апельсин: çitrun, purtügalu 
  • Цедрат: çedrà 
  • Желтый: giaunu 
  • Золото: oru 
  • Праздник: festa 
  • Турист: turista

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