10 слов на монегасском языке на Праздник лимонов в Ментоне
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До третьего марта Ментон принимает у себя громкое событие: Праздник лимонов. «С XVI-го века возделывание цитрусовых, апельсинов, цедратов и, особенно, лимонов имеет важное значение для Ментона и его региона. В XIX-м веке ментонский лимон называли «желтым золотом» города, он экспортировался во всю Европу. Каждый год, с конца февраля до начала марта, народный праздник во славу этого прекрасного фрукта привлекает туристов со всей Европы», рассказывает нам Клод Пассе, Президент Академии диалектных языков.
- Возделывание: cültivaçiun
- Ментон: Mentun
- Фрукт: frütu
- Лимон: limun
- Апельсин: çitrun, purtügalu
- Цедрат: çedrà
- Желтый: giaunu
- Золото: oru
- Праздник: festa
- Турист: turista