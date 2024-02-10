10 слов на монегасском языке на Праздник лимонов в Ментоне

Хорошо ли вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune в партнерстве с Академией диалектных языков предлагает вам список слов и выражений, чтобы пополнить словарный запас.

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До третьего марта Ментон принимает у себя громкое событие: Праздник лимонов. «С XVI-го века возделывание цитрусовых, апельсинов, цедратов и, особенно, лимонов имеет важное значение для Ментона и его региона. В XIX-м веке ментонский лимон называли «желтым золотом» города, он экспортировался во всю Европу. Каждый год, с конца февраля до начала марта, народный праздник во славу этого прекрасного фрукта привлекает туристов со всей Европы», рассказывает нам Клод Пассе, Президент Академии диалектных языков.

Возделывание: cültivaçiun

Ментон: Mentun

Фрукт: frütu

Лимон: limun

Апельсин: çitrun, purtügalu

Цедрат: çedrà

Желтый: giaunu

Золото: oru

Праздник: festa

Турист: turista

10 весенних слов на монегасском языке