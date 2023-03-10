10 слов на монегасском языке, посвященных приходу весны
Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса.
В понедельник, 20 марта, зима уступит место весне. Чтобы отметить это событие Академия диалектных языков подготовила для Monaco Tribune специальный весенний мини-словарик вместе с контекстом, чтобы напомнить об этом прекрасном времени года.
Зимние холода уходят в небытие. Март — это месяц, когда возвращаются весна и хорошая погода. Природа оживает, деревья постепенно покрываются зеленой листвой — идеальное место для флиртующих птичек. На лужайках начинают появляться первые цветы. Настроение как никогда на подъёме!
- Март: marsu
- Весна: primavera
- Природа: natüra
- Луг: prau, pra
- Сад: giardin
- Дерево: arburu
- Бутон: burrin
- Цветок: sciura
- Птица: aujelu
- Гнездо: niu
Обратите внимание, что ü произносится как [ю], а u произносится как [у].