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10 слов на монегасском языке, посвященных приходу весны

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 13 марта 2023
eudora-роза
© Управление по связям с общественностью
Автор: Paul Charoy
- 13 марта 2023

Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса.

В понедельник, 20 марта, зима уступит место весне. Чтобы отметить это событие Академия диалектных языков подготовила для Monaco Tribune специальный весенний мини-словарик вместе с контекстом, чтобы напомнить об этом прекрасном времени года.

Зимние холода уходят в небытие. Март — это месяц, когда возвращаются весна и хорошая погода. Природа оживает, деревья постепенно покрываются зеленой листвой — идеальное место для флиртующих птичек. На лужайках начинают появляться первые цветы. Настроение как никогда на подъёме!

Лучшие книги для изучения монегасского языка

  • Март: marsu
  • Весна: primavera
  • Природа: natüra
  • Луг: prau, pra
  • Сад: giardin
  • Дерево: arburu
  • Бутон: burrin
  • Цветок: sciura
  • Птица: aujelu
  • Гнездо: niu

Обратите внимание, что ü произносится как [ю], а u произносится как [у].