10 слов на монегасском языке, посвященных приходу весны

Насколько хорошо вы знаете монегасский язык? Monaco Tribune совместно с Академией диалектных языков предлагает своим читателям список слов и выражений для пополнения словарного запаса.

В понедельник, 20 марта, зима уступит место весне. Чтобы отметить это событие Академия диалектных языков подготовила для Monaco Tribune специальный весенний мини-словарик вместе с контекстом, чтобы напомнить об этом прекрасном времени года.

Зимние холода уходят в небытие. Март — это месяц, когда возвращаются весна и хорошая погода. Природа оживает, деревья постепенно покрываются зеленой листвой — идеальное место для флиртующих птичек. На лужайках начинают появляться первые цветы. Настроение как никогда на подъёме!

Лучшие книги для изучения монегасского языка

Март: marsu

marsu Весна: primavera

primavera Природа: natüra

natüra Луг: prau, pra

prau, pra Сад: giardin

giardin Дерево: arburu

arburu Бутон: burrin

burrin Цветок: sciura

sciura Птица: aujelu

aujelu Гнездо: niu

Обратите внимание, что ü произносится как [ю], а u произносится как [у].