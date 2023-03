10 mots en monégasque pour l’arrivée du printemps

Connaissez-vous bien la langue monégasque ? Monaco Tribune, en partenariat avec l’Académie des Langues Dialectales, vous donne une liste de mots et expressions, pour compléter votre vocabulaire.

Le lundi 20 mars, l’hiver laissera sa place au printemps. À cette occasion, l’Académie des Langues Dialectales donne à Monaco Tribune quelques mots qui évoquent cette belle saison, accompagnés de leur contexte.

L’hiver et ses frimas s’en sont allés. Mars ramène le printemps et ses beaux jours. La nature revit, les arbres se couvrent peu à peu de leur verte ramure propice aux amours des petits oiseaux. Les fleurs des champs pointent le bout du nez. Le moral est au plus haut.

Mars : marsu

marsu Printemps : primavera

primavera Nature : natüra

natüra Prairie : prau, pra

prau, pra Jardin : giardin

giardin Arbre : arburu

arburu Bourgeon : burrin

burrin Fleur : sciura

sciura Oiseau : aujelu

aujelu Nid : niu

À noter qu’ü se prononce [u] et u se prononce [ou] !