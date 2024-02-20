Маша Борзенко (Monaco Gymnastique Rythmique) стала чемпионкой Франции

В конце января клуб Monaco Gymnastique Rythmique принял участие в Чемпионате Франции в Вильнев д’Аск. На глазах у Элен Буанье, президента клуба, Маша Борзенко завоевала золотую медаль в группе National A (16-17 лет).

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Она вошла в историю клуба. Взойдя на вершину подиума, Маша Борзенко позволила клубу Monaco Gymnastique Rythmique получить свой первый титул в индивидуальных соревнованиях на национальном уровне.

Юная гимнастка из MGR официально не может получить титул чемпионки Франции, поскольку она иностранка, но она закончила соревнования, опередив на 5 очков своих соседок по подиуму.

Все внимание приковано к Играм малых европейских государств

Корин Гризон, тренер и технический директор клуба, заявила, что она «гордится ее работой и целеустремленностью» после «примерного сезона, в котором она завоевала несколько медалей на различных федеральных соревнованиях и международных кубках.»

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Следующая цель Маши Борзенко – Игры малых европейских стран в мае 2025 года. В этом национальном чемпионате участвовало 5 гимнасток. Каролина Малко (17-я в группе National B), Эванжелина Колганова (7-я в группе National A), Марта Горелло (19-я в группе National A) и Шарлин Марради (21-я в группе National A).