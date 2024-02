Masha Borzenko (Monaco Gymnastique Rythmique) décroche le titre de championne de France

Le Monaco Gymnastique Rythmique a participé fin janvier au Championnat de France à Villeneuve d’Ascq. En National A (16-17 ans), Masha Borzenko a décroché la médaille d’or sous les yeux d’Hélène Boinier, présidente du club.

Publicité

Elle a marqué l’histoire du club. En terminant première de son concours, Masha Borzenko a permis au Monaco Gymnastique Rythmique d’épingler son tout premier titre en individuel au niveau national.

Si la jeune athlète du MGR ne peut pas avoir officiellement le titre de Championne de France car elle est étrangère, elle a tout de même survolé la compétition avec 5 points de plus que les gymnastes à ses côtés sur le podium.

Les yeux rivés sur les Jeux des Petits États d’Europe

Corinne Grison, entraîneur et directeur technique du club, a déclaré qu’elle était « fière de son travail et de sa détermination », elle qui a réalisé « une saison exemplaire avec plusieurs médailles lors de plusieurs compétitions fédérales et tournois internationaux. »

Natation, rugby, gymnastique… 5 associations sportives où inscrire vos enfants

Prochain objectif pour Masha Borzenko, les Jeux des Petits États d’Europe en mai 2025. Au total, cinq gymnastes étaient présentes lors de cette échéance nationale. Karolina Malko (17e en National B), Evangelina Kolganova (7e en National A), Marta Garello (19e en National A) et Charline Marradi (21e en National A).