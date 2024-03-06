Клуб иностранных резидентов Монако представляет журнал The Principality by CREM

Клуб иностранных резидентов Монако представляет свой новый журнал The Principality by CREM.

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Новое лайфстайл-издание посвящено богатой культурной жизни Монако и доступно в печатном и электронном форматах.

Клуб иностранных резидентов Монако предлагает читателям богатый выбор материалов: «от эксклюзивных интервью с влиятельными деятелями до бесед с членами клуба. Вы также найдете здесь подробные отчеты о прошедших и текущих мероприятиях, которые демонстрируют дух и основные принципы нашего сообщества». Журнал доступен на французском и английском языках.

Интервью с новым директором Клуба иностранных резидентов Монако Александром Буэном

Журнал CREM адресован широкой аудитории: от членов клуба до жителей Монако и всех желающих. Доступность на различных устройствах: от компьютеров до смартфонов и планшетов — делает его удобным для чтения в любое время и в любом месте. Поклонники традиционной печатной версии могут найти журнал в самом клубе и в избранных точках распространения по всему Княжеству.