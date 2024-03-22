Газета L’Équipe опубликовала свой традиционный рейтинг зарплат футболистов всех клубов Лиги 1.

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Виссам Бен-Йеддер – единственный игрок ФК «Монако», вошедший в тридцатку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата. Рейтинг в основном возглавляют игроки «ПСЖ» (16 человек) и «Марселя» (4 человека).

Монакский форвард получает общую зарплату в размере 650 000 евро в месяц и занимает в рейтинге 11-е место за его лидерами – Кильяном Мбаппе (6 миллионов евро), Усманом Дембеле (1,12 миллионов евро) и Маркиньосом (1,12 миллионов евро).

ФК «Монако» – на подиуме этого рейтинга!

В ФК «Монако» за Виссамом Бен-Йеддером следуют Александр Головин (300 000 евро) и Денис Закариа (300 000 евро).

Следует отметить, что вратари «Монако» – Филипп Кён (100 000 евро) и Радослав Маецкий (145 000 евро) – не входят в десятку самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Рейтинг десяти самых высокооплачиваемых игроков ФК «Монако»

1. Виссам Бен-Йеддер: 650 000 евро

2. Александр Головин: 300 000 евро

3. Денис Закариа: 300 000 евро

4. Тило Керер: 290 000 евро

5. Брель Эмболо: 270 000 евро

6. Гильермо Марипан: 240 000 евро

7. Такуми Минамино: 230 000 евро

8. Фоларин Балоган: 230 000 евро

9. Юсуф Фофана: 220 000 евро

10. Мохаммед Салису: 180 000 евро