Историческая экспозиция об участии Ferrari в Формуле-1 возвращается в мае

Историческая экспозиция об участии Ferrari в Формуле-1 © Автомобильная коллекция Его Светлости Князя Монако Альбера II

С 9 мая по 31 августа 2024 года красные автомобили со вздыбленным конем выйдут из Автомобильной коллекции Князя Монако на экспозицию «История и Победы».

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Гран-при Монако Формулы-1 2024 года уже не за горами, и основная команда Княжества – естественно Ferrari. Эта экспозиция расскажет невероятную историю марки в Формуле-1 в Княжестве, особенно первый Гран-при, прошедший 21 мая 1950 года.

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Альберто Аскари впервые в своей истории взошел на подиум, выиграв за рулем своего Ferrari 125S. С тех пор команда Ferrari десять раз выигрывала Гран-при Монако и стала самой большой в мире.

Ознакомьтесь с легендарными болидами Микаэля Шумахера, Ники Лауда, Жилля Вильнев и Себастьяна Веттеля. Посетители также смогут восхититься SF90 монегаска Шарля Леклера, на которой он одержал первые две победы в Спа (Бельгия) и в Монца (Италия) в 2019 году.

Полезная информация:

Адрес – 54 route de la Piscine sur le Port Hercule – Монако

Даты – с 9 мая по 31 августа 2024 г.

Часы работы – с 10:00 до 19:00 (крайнее время входа – 18:00)

Билеты – взрослые: 10 евро / дети (6-17 лет), студенты: 5 евро

Дополнительная информация: mtcc@mtcc.mc