Жемчужины Средиземного моря: Вилла Les Camélias — драгоценная шкатулка истории и искусства
Вилла в Кап-д’Ае наполнена историческими аллюзиями, связанными с городом, и представляет коллекцию баскского художника Рамиро Арруэ.
На Лазурном берегу можно найти несколько великолепных вилл, построенных в эпоху расцвета бель-эпок. Их эклектичный стиль и богатство деталей впечатляют как местных жителей, так и гостей Французской Ривьеры. Сегодня мы приглашаем вас познакомиться с виллой Les Camélias, музеем истории Кап-д’Ая и Рамиро Арруэ, расположенной в настоящем зелёном раю с видом на голубое Средиземное море.
Кап-д’Ай: новая и увлекательная история
В начале XX века Лазурный берег превратился в популярный зимний курорт, где на набережных можно было запросто встретить знаменитостей за утренним променадом. Именно в этот период возникает Кап-д’Ай. Когда-то этот район относился к коммуне Ля-Тюрби и представлял собой труднопроходимую пустошь.
В 1908 году Кап-д’Ай получил статус самостоятельного города благодаря усилиям барона де Повиля, который в 1880-х годах начал реализацию амбициозного плана по развитию территории. Благодаря инновационной канализационной системе, молочной ферме, запатентованной Князем Монако, и собственной электростанции Кап-д’Ай стал образцом прогрессивности. Первым мэром стал Шарль Блан, выходец из семьи основателя Société des Bains de Mer de Monaco.
Эту богатую историю можно увидеть на первом этаже виллы. Музей, расположенный всего в двух шагах от вокзала, имеет вход с задней стороны, что позволяет пересечь цветущий сад и осмотреть здание со всех сторон. Кованые железные перила, медальоны и эркеры, чтобы понежиться под лучами теплого зимнего солнца, добавляют зданию уникальности и богатства деталей.
Музей также рассказывает историю нового города и, в частности, историю новых семей, в большинстве своем итальянских, которые поселились здесь. В то же время звезды того времени приезжали сюда отдыхать, арендовали и строили великолепные виллы, которые придают Кап-д’Аю его очарование. Все они перечислены в музее.
Саша Гитри, знаменитая русская балерина Матильда Кшесинская, создатель городского Театра Вердюра Жан Кокто, Андре Мальро, Андре Жид, Колетт, Жозефина Бейкер, Уинстон Черчилль — список знаменитостей, приезжавших насладиться мягким климатом Кап-д’Ая, просто поражает. Позже принцесса Грейс продолжила традицию визитов знаменитостей, посетив Кап-д’Ай и став почетным гражданином города.
Рамиро Арруэ: баскский художник на Лазурном берегу
Неожиданно встретить баскского художника в Кап-д’Ае, но это возможно на вилле Les Camélias. На втором этаже расположена постоянная выставка работ Рамиро Арруэ — впечатляющая коллекция картин. В 20-м веке он посвятил себя изображению своей родной страны и теперь считается героем среди басков, которые, безусловно, могут позавидовать этой коллекции.
Это возможность познакомиться с совершенно иным стилем живописи, отличным от работ многих художников, стремившихся запечатлеть Лазурный берег на своих холстах. Картины Рамиро Арруэ полны традиций, пейзажей и повседневной жизни его родного региона. «Это полностью выдуманный, идеальный мир, лучшая версия реальности», — объясняет куратор музея Элен Бонафу (Hélène Bonafous).
Митчелл Джонсон: «Откровение в Мейрее»
На первом этаже временная выставка американского художника Митчелла Джонсона представляет собой контраст с геометрическими картинами Рамиро Арруэ.
Во время пребывания в Мейрее недалеко от Экс-ан-Прованса художник пережил настоящее откровение, которое существенно повлияло на его технику. Особый свет юга Франции изменил его восприятие цветов и оказал значительное влияние на его нынешние работы.
Выставка «До и после» будет доступна для посетителей музея до 29 сентября 2024 года.
Как дополнительный бонус, в музее имеются два механических пианино, которые сотрудники с удовольствием продемонстрируют. Это замечательная возможность почувствовать себя пианистом, даже не умея играть.
Практическая информация:
Для вашего удобства предлагаются аудиогиды на пяти языках: французском, английском, испанском, итальянском и немецком.
- Адрес: 17 авеню Реймон Грамалья, 06320 Кап-д’Ай
- Время работы: со вторника по пятницу, с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00. Также открыт по воскресеньям с 11 утра до 18:00.
- Стоимость входа: €9 и €5 для льготных категорий граждан (студентов, людей старше 60 лет и несовершеннолетних)