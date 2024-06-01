Жемчужины Средиземного моря: Вилла Les Camélias — драгоценная шкатулка истории и искусства

Вилла в Кап-д’Ае наполнена историческими аллюзиями, связанными с городом, и представляет коллекцию баскского художника Рамиро Арруэ.

На Лазурном берегу можно найти несколько великолепных вилл, построенных в эпоху расцвета бель-эпок. Их эклектичный стиль и богатство деталей впечатляют как местных жителей, так и гостей Французской Ривьеры. Сегодня мы приглашаем вас познакомиться с виллой Les Camélias, музеем истории Кап-д’Ая и Рамиро Арруэ, расположенной в настоящем зелёном раю с видом на голубое Средиземное море.

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Кап-д’Ай: новая и увлекательная история

В начале XX века Лазурный берег превратился в популярный зимний курорт, где на набережных можно было запросто встретить знаменитостей за утренним променадом. Именно в этот период возникает Кап-д’Ай. Когда-то этот район относился к коммуне Ля-Тюрби и представлял собой труднопроходимую пустошь.

В 1908 году Кап-д’Ай получил статус самостоятельного города благодаря усилиям барона де Повиля, который в 1880-х годах начал реализацию амбициозного плана по развитию территории. Благодаря инновационной канализационной системе, молочной ферме, запатентованной Князем Монако, и собственной электростанции Кап-д’Ай стал образцом прогрессивности. Первым мэром стал Шарль Блан, выходец из семьи основателя Société des Bains de Mer de Monaco.

Район Сент-Антуан и его фабричные трубы © Monaco Tribune

Бутылка молока, запатентованная Князем Монако © Monaco Tribune

Эту богатую историю можно увидеть на первом этаже виллы. Музей, расположенный всего в двух шагах от вокзала, имеет вход с задней стороны, что позволяет пересечь цветущий сад и осмотреть здание со всех сторон. Кованые железные перила, медальоны и эркеры, чтобы понежиться под лучами теплого зимнего солнца, добавляют зданию уникальности и богатства деталей.

Тенистый сад на вилле Les Camélias © Вилла Les Camélias

Великолепный вид из сада © Monaco Tribune

Восточный фасад виллы © Monaco Tribune

Музей также рассказывает историю нового города и, в частности, историю новых семей, в большинстве своем итальянских, которые поселились здесь. В то же время звезды того времени приезжали сюда отдыхать, арендовали и строили великолепные виллы, которые придают Кап-д’Аю его очарование. Все они перечислены в музее.

Фотографии итальянских семей © Monaco Tribune

Саша Гитри, знаменитая русская балерина Матильда Кшесинская, создатель городского Театра Вердюра Жан Кокто, Андре Мальро, Андре Жид, Колетт, Жозефина Бейкер, Уинстон Черчилль — список знаменитостей, приезжавших насладиться мягким климатом Кап-д’Ая, просто поражает. Позже принцесса Грейс продолжила традицию визитов знаменитостей, посетив Кап-д’Ай и став почетным гражданином города.

Презентации вилл Кап-д’Ая © Monaco Tribune

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Рамиро Арруэ: баскский художник на Лазурном берегу

Неожиданно встретить баскского художника в Кап-д’Ае, но это возможно на вилле Les Camélias. На втором этаже расположена постоянная выставка работ Рамиро Арруэ — впечатляющая коллекция картин. В 20-м веке он посвятил себя изображению своей родной страны и теперь считается героем среди басков, которые, безусловно, могут позавидовать этой коллекции.

«Моряки» кисти Рамиро Арруэ © Monaco Tribune

Различные произведения Рамиро Арруэ © Monaco Tribune

Это возможность познакомиться с совершенно иным стилем живописи, отличным от работ многих художников, стремившихся запечатлеть Лазурный берег на своих холстах. Картины Рамиро Арруэ полны традиций, пейзажей и повседневной жизни его родного региона. «Это полностью выдуманный, идеальный мир, лучшая версия реальности», — объясняет куратор музея Элен Бонафу (Hélène Bonafous).

В музее также представлена коллекция эмали Рамиро Арруэ © Monaco Tribune

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Митчелл Джонсон: «Откровение в Мейрее»

На первом этаже временная выставка американского художника Митчелла Джонсона представляет собой контраст с геометрическими картинами Рамиро Арруэ.

Различные произведения американского художника Митчелла Джонсона © Monaco Tribune

Во время пребывания в Мейрее недалеко от Экс-ан-Прованса художник пережил настоящее откровение, которое существенно повлияло на его технику. Особый свет юга Франции изменил его восприятие цветов и оказал значительное влияние на его нынешние работы.

Выставка «До и после» будет доступна для посетителей музея до 29 сентября 2024 года.

Картина кисти Митчелла Джонсона © Monaco Tribune

Как дополнительный бонус, в музее имеются два механических пианино, которые сотрудники с удовольствием продемонстрируют. Это замечательная возможность почувствовать себя пианистом, даже не умея играть.

Этот тип инструментов был распространен в больших ресторанах и отелях © Monaco Tribune

Практическая информация:

Для вашего удобства предлагаются аудиогиды на пяти языках: французском, английском, испанском, итальянском и немецком.