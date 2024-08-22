Аэропорт Ниццы предлагает новые, богатые историей и солнечные направления

Зимой 2024-2025 года авиакомпания EasyJet запустит новые рейсы из аэропорта Ниццы.

Выбирайте сами! Весёлый курортный городок, пейзажи с вулканами, романтическая столица, традиционные цветастые дома, снежные горизонты или уникальное наследие? Всё это – в шести новых рейсах авиакомпании EasyJet из аэропорта Ниццы. Среди них – Агадир, Лансароте, Мадрид, Прага, Рованиеми и Страсбург.

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С 27 октября из Ниццы в столицу Испании будет летать по четыре рейса в неделю. На следующий день, 28 октября, Страсбург начнут обслуживать пять рейсов в неделю, а линия на Канарские острова заработает с 2 ноября. Начало рейсов в марокканскую пустыню запрограммировано на 3 сентября, а рейсы в Прагу стартуют с 10 октября. Чтобы отправиться в Финляндию, придется подождать до 30 ноября 2024 года.

Else – новый тип монакских вечеринок

Отметим, что билеты на эти рейсы уже можно заказать менее, чем за 30 евро… Да-да, пора готовить следующие отпуска!