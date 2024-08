L’aéroport de Nice propose de nouvelles destinations ensoleillées et riches en histoire

La compagnie easyJet va ouvrir de nouvelles lignes depuis l’aéroport de Nice pour l’hiver 2024-2025.

Que vous soyez plutôt cité balnéaire animée, paysages volcaniques, capitale romanesque, bâtiments baroques colorés, horizons enneigés ou patrimoine unique et spécifique, il y a de quoi faire avec les six nouvelles destinations easyJet au départ de l’aéroport de Nice. Parmi elles, il y a Agadir, Lanzarote, Madrid, Prague, Rovaniemi et Strasbourg.

Depuis Nice, il sera possible de se rendre dans la capitale Espagnole à partir du 27 octobre et à raison de quatre vols par semaine. Un jour plus tard, soit le 28 octobre prochain, la liaison vers Strasbourg débutera avec 5 vols par semaine alors que celle vers les Canaries sera ouverte dès le 2 novembre. Le début des vols pour le désert marocain est programmé pour le 3 septembre et ceux à destination de Prague partiront à partir du 10 octobre. En revanche, pour se rendre en Finlande, il faudra patienter jusqu’au 30 novembre 2024.

À savoir que des vols pour ces destinations sont déjà réservables pour moins de 30 euros… Eh oui, c’est dès maintenant l’heure de prévoir ses prochaines vacances !