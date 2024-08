L’aeroporto di Nizza propone nuove destinazioni soleggiate e ricche di storia

easyJet inaugurerà nuove rotte dall’aeroporto di Nizza per l’inverno 2024-2025.

Una vivace località balneare, paesaggi vulcanici, una capitale romantica, edifici barocchi colorati, orizzonti innevati e un patrimonio unico e speciale: con le sei nuove destinazioni easyJet in partenza dall’aeroporto di Nizza avrete l’imbarazzo della scelta. Agadir, Lanzarote, Madrid, Praga, Rovaniemi e Strasburgo vi aspettano.

Dal 27 ottobre saranno disponibili quattro voli settimanali in partenza da Nizza per la capitale spagnola. Un giorno dopo, il 28 ottobre, si inizierà a decollare per Strasburgo con 5 voli settimanali, mentre le Isole Canarie saranno raggiungibili dal 2 novembre. I voli per il deserto del Marocco inizieranno il 3 settembre e quelli per Praga il 10 ottobre. Per la Finlandia, invece, bisognerà attendere il 30 novembre 2024.

I biglietti per queste destinazioni sono già acquistabili per meno di 30 euro… Non vi resta che iniziare a pianificare la vostra prossima vacanza!