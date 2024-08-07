Кен Бейтс: из лондонских трущоб – в солнечное Монако. Яркая судьба сорванца английского футбола

Родоначальник возрождения «Челси» перед его продажей Роману Абрамовичу, бизнесмен живет на спокойной пенсии в Монако. Но этот покой – очень обманчив, ведь Кен Бейтс моментально обретает свойственный ему былой пыл, если надо оценить его последователей во главе британского футбола.

Чтобы надеяться на встречу с Кеном Бейтсом, футбольный фанат или хроникёр монакской жизни сначала заглянет в Café de Paris. Бизнесмен – резидент Княжества – завсегдатай террасы этого элегантного заведения в стиле Прекрасной эпохи. У Бейтса здесь – персональный столик. Здесь он даёт свои редкие интервью, всегда в присутствии своей супруги Сюзанны. Здесь же наслаждается своим любимым делом – третировать весь мир.

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Журналисты, которые почти всегда дорого расплачиваются за обед в его компании; официанты, которых он с удовольствием подкалывает, оставляя большие чаевые; и, конечно, его последователи во главе британского футбола, которые получают по заслугам, как только бывший патрон «Челси» открывает рот. Короче говоря, Café de Paris – это его «офис», как Кен Бейтс любит повторять в своих интервью изданию Independent.

В 92 года бизнесмен ничуть не потерял своё легендарное краснобайство. Как и свою незаурядную способность раздавать хвалу и оплеухи тем, кто – по его мнению – того заслуживает. Закоренелый ворчун, нелюдимый Кен Бейтс может полностью сменить настроение в мановение ока, выдавая своей оцепеневшей аудитории шквал подробностей из своей неспокойной жизни, приведшей его из бедных кварталов лондонских пригородов в солнечное Монако по самым культовым полям британского футбола.

«Олдем», «Уиган», «Челси», «Лидс»; «Стэмфорд Бридж», «Уэмбли»; Керри Диксон, Дэвид Спиди, Пэт Невин, Найджел Спэкмен, Джанфранко Дзола – его любимчик – Роберто Ди Маттео, Марсель Десайи, Мэтью Хардинг, Роман Абрамович… Все клубы, стадионы, игроки, тренеры и патроны английского футбола по большей части обязаны ему своей карьерой, славой или своим состоянием. Embed from Getty Images

Выбившись из низов, он всегда жил по собственным правилам

И тем не менее ничто не предвещало Кеннету Уильяму Бейтсу быть на ты с сильными мира сего. Он родился в 1931 году в Илинге, западном квартале британской столицы. Маленького мальчика воспитывали бабушка и дедушка, в социальном жилье. Его мать умерла вскоре после его рождения, а отец скрылся в неизвестном направлении.

Ни один интервьюер – даже самый тёртый калач – не сможет вытянуть из Бейтса ни слова больше на эту тему, которая, видимо, остаётся для него болезненной спустя почти век после событий. Рождённый с искривленной ступнёй пацан перенёс десяток хирургических операций. Но это не мешает ему гонять по футбольному полю со своими друзьями. Тем не менее, не лишённый таланта юноша не имеет данных для профессионального футбола. Это все – пустяки! Он пускается в предпринимательство, и постепенно сколачивает состояние в эксплуатации горных месторождений, производстве готового бетона и молочном животноводстве.

После ряда злоключений в бизнесе на Виргинских островах Кен Бейтс возвращается к любимому футболу. Возвращается навсегда.

В 1965 году он покупает клуб «Олдем Атлетик» и руководит им в течение пяти лет. В 1980 году вместе со своим компаньоном, Фредди Пай, он покупает клуб «Атлетик Уиган» и становится его вице-президентом. Его персональное состояние позволяет ему предоставить менеджеру соседнего клуба «Манчестер» банковские гарантии на покупку нескольких известных игроков, среди которых Имонн О’Киф.

Под его руководством в мае 1982 года «Уиган» выходит в третью английскую лигу. Но для Кена Бейтса это – лишь разминка! В том же году его интуиция изменит всю его жизнь и судьбу британского футбола: он покупает клуб «Челси», влачащий жалкое существование во второй лиге и загибающийся под гнётом долгов. Гениальный ход!

Архитектор возвращения «Челси» на авансцену

1 фунт стерлингов. Такую сумму заплатил Кен Бейтс в начале 80-х годов за «Челси». В то время лондонский клуб – полностью разорён. Его штатный стадион – «Стэмфорд Бридж» – почти превратился в руины. Клубу светит третья лига, но он избегает этой катастрофы в последний день сезона 1982–1983.

Под руководством Бейтса клуб начинает своё преображение – настоящее воскрешение. Новый патрон залезает в большие долги и позволяет менеджеру клуба, Джону Нилу, набрать таких игроков, как Керри Диксон, Пэт Невин, Микки Томас, Найджел Спэкмен, Дэвид Спиди и Эдди Недзвецки.

Результаты не заставили себя ждать. В следующем после покупки сезоне «Челси» выходит в элитную Премьер-лигу, из которой, в следующие девятнадцать лет, вылетит лишь один раз.

«Челси» вновь добивается успехов, которыми блистал в 60-е годы. Во главе с Кеном Бейтсом клуб становится одним из лидеров британского чемпионата, и в течение семи сезонов оказывается в шестерке лучших клубов Премьер-лиги.

Бейтс также позволил клубу завоевать несколько крупных трофеев: Кубок обладателей кубков УЕФА, Кубок лиги, два Кубка Англии (FA Cup), Суперкубок УЕФА (1998). Бейтс хорошо помнит этот последний кубок: «мы стали чемпионами Европы, хотя шестнадцатью годами раньше были банкротами, неспособными даже платить зарплаты своим игрокам. Не плохой проход?! (…) Эта ночь была особо приятной», рассказал он в 2021 году изданию Telegraph.

Царствование Кена Бейтса в «Челси» также неотделимо от тех усилий, которые бизнесмен приложил, чтобы клуб смог оставить за собой стадион «Стэмфорд Бридж». Легендарное название, родное поле «Челси», полная собственность на которое в 80-е годы принадлежала застройщикам.

После долгих и ожесточённых баталий с этими застройщиками Бейтс смог перевести всю собственность на Chelsea Pitch Owners, специальную структуру, созданную с болельщиками клуба. Отныне владельцы аренды и названия клуба имеют право вето на любой перенос этого объекта.

Это был способ дать власть болельщикам, и Кен Бейтс не жалеет об этом даже спустя десятилетия, как он это утверждал изданию Daily Mail в 2022 году: благодаря масштабным работам по обновлению, проведенным под его началом, ««Стэмфорд Бридж», возможно, стал самой ценной землёй в Лондоне. Но он принадлежит клубу. Это – мое наследство».

В 2003 году Бейтс – самый именитый президент «Челси» – продает клуб, за который заплатил символический фунт стерлингов, российскому миллиардеру Роману Абрамовичу за 140 миллионов фунтов стерлингов. Заодно он получает существенную прибыль в 17 миллионов фунтов стерлингов.

Бейтс остается президентом клуба до 2004 года, затем уходит со своего поста и на следующий год покупает 50% клуба «Лидс Юнайтед». Кажется, история повторяется: вылетевший и Премьер-лиги, погрязший в долгах клуб – буквально на коленях.

Зачем снова ввязываться в подобную авантюру? Потому, что «Лидс», как он сказал своей супруге, «слишком хороший клуб, чтобы банкротиться». Too big to fail, так сказать. Его приход в клуб был довольно шумным: долги клуба составляли 35 миллионов фунтов стерлингов, он управлялся судебными органами и вылетел в третью лигу. Бейтс сменил много тренеров, а болельщики на манифестациях требовали его отставки. Наконец, в 2012 году Кен Бейтс продает «Лидс» инвестиционному фонду.

В свои 80 с лишним лет бизнесмен может похвастаться богатой карьерой. Помимо его героических достижений во главе английских клубов, британские болельщики обязаны ему участием в (хаотичном) развитии стадиона «Уэмбли», а также в создании Премьер-лиги в ее нынешнем виде. Именно Бейтс лично вёл переговоры о правах на ретрансляцию чемпионата Англии с магнатом прессы, Рупертом Мёрдоком. По его собственным словам, сделка была заключена «за спиной у истеблишмента». Многие британские фанаты хранят в душе «кисло-сладкий» образ Кена Бейтса.

Сам он, похоже, не разделяет это мнение, по его словам «99% приходящих писем и электронных сообщений фанатов говорят о поддержке. Это больше, чем Саддам Хусейн, хотя он мухлевал с цифрами». В целом, кажется, Бейтса трудно разговорить, но уж если это удалось, то и остановить его неудержимый речевой поток – не проще.

Кен имеет мнение абсолютно обо всём и с удовольствием им делиться. Американизация футбола? «Для них это – просто инвестиции. Ничего не выигрывается, все покупается, и я считаю это позором. Это – некрасивая игра». Белая книга, опубликованная британскими парламентариями об управлении в футболе? «Чушь собачья». Роман Абрамович? «Он сошёл с ума». Знаменитости просят бесплатные билеты? «Самые ворюги». Даже Тони Блэр? Да, «я послал его на ***». Ну что ж, нас предупреждали.

Как мы поняли, средиземноморский климат Монте-Карло не растопил характер сурового лондонца. Свою мягкость от отвел своей супруге, Сюзанне, которая задумала написать биографию своего супруга-бизнесмена, и своим пяти детям.

Твёрдо решив пользоваться каждым оставшимся ему днём жизни под солнцем Монако, где он проживает со дня продажи «Челси», Кен Бейтс – может быть, один из последних свидетелей определенной концепции в футболе, определенной эпохи, в которую спорт ещё был делом людей, а не денег, и определенного стиля – нравится он вам или нет. «Я много сделал, говорит он, я нажил себе много врагов, но я здорово повеселил многих своих друзей: это будет моей эпитафией». Если только он нас всех раньше не похоронит…