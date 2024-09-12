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Князь Альбер II отмечает прибытие в Монако первого европейского забега за мир

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 12 сентября 2024
Князь Альбер II поддерживает многочисленные спортивные инициативы в пользу мира © Мануель Витали (Manuel Vitali) / Дирекция по связям
Автор: Anaïs Riu
- 12 сентября 2024

Во вторник, 10 сентября, рядом со стадионом «Луи-II» финишировал первый европейский забег за мир на дистанцию 1 500 километров по территории пяти стран. Князь встретил бегунов-любителей из ассоциации Zukunft Frieden, совершивших этот подвиг ради продвижения мира через спорт.

Во вторник 15 участников первого европейского забега за мир пересекли финишную линию в Княжестве после впечатляющего кросса протяженностью 1 500 километров, стартовавшего в германском городе Биттерфильд.

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Пробежав по территории пяти стран, бегуны ассоциации Zukunft Frieden иногда сталкивались со сложными метеоусловиями и вызовами высотных маршрутов, чтобы донести до публики важное послание: мир можно продвигать усилиями и спортивной солидарностью.

При поддержке монакского правительства и княжеского дворца, они достигли своей цели за 11 дней, доказав, что спорт остаётся мощным вектором международного братства. Ознакомьтесь с фотографиями этого прекрасного финиша в присутствии Князя.

Фотографии: Мануель Витали (Manuel Vitali) / Дирекция по связям

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