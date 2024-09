Le Prince Albert II assiste à l’hommage vibrant pour Bernard Hinault, ancien grand champion du Tour de France

De nombreuses personnalités étaient présentes pour célébrer cet hommage, dont le Prince Albert II, Jean-Jacques Raffaele, Maire de La Turbie, et Daniel Audemard, Président de la SOMAT © Axel Bastello / Palais Princier

Le village de La Turbie a rendu un bel hommage à Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, avec l’inauguration d’une fresque en son honneur. La cérémonie a eu lieu ce dimanche 8 septembre, en présence de nombreuses personnalités dont le Souverain monégasque.

Ce dimanche 8 septembre a été une journée mémorable pour La Turbie. La commune a dévoilé une grande fresque dédiée à Bernard Hinault, légende vivante du cyclisme mondial. L’œuvre orne désormais la Fontaine Carlo Felice, lieu emblématique du village, et célèbre les exploits de celui qui a marqué l’histoire du Tour de France avec cinq victoires.

L’événement a réuni de nombreuses personnalités du monde politique et sportif, parmi lesquelles le Prince Albert II, le Maire de La Turbie Jean-Jacques Raffaele, et Daniel Audemard, Président de la SOMAT. Ensemble, ils ont participé à la cérémonie officielle, ponctuée par le dévoilement d’une plaque commémorative en l’honneur du champion cycliste.

La fresque sur la Fontaine Carlo Felice © Axel Bastello / Palais Princier

Lors de son discours, Jean-Jacques Raffaele, Maire de La Turbie, a exprimé avec émotion l’importance de cet hommage rendu à Bernard Hinault. « C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd’hui, devant cette magnifique fontaine Carlo Felice, au pied de cette fresque, symbole de l’histoire et de la vie de notre commune », a-t-il déclaré. Faisant référence à l’évolution de La Turbie, il a évoqué le passage du temps, où les lavandières de la fontaine ont laissé place aux cyclistes, venus de loin pour découvrir le patrimoine local et se ressourcer.

Le Maire a également souligné la stature exceptionnelle de Bernard Hinault dans le monde du cyclisme. Qualifiant le quintuple vainqueur du Tour de France de « source d’inspiration », il a conclu avec des mots forts : « Cher Bernard, pour nous, vous êtes et resterez le plus grand ».

L’inauguration a été suivie d’un moment de partage entre les participants, qui ont pu échanger avec Bernard Hinault, figure toujours aussi respectée et admirée. Les habitants de La Turbie et les amateurs de cyclisme présents se souviendront longtemps de cet événement, qui inscrit un peu plus le nom de Bernard Hinault dans l’histoire du village.

La plaque d’inauguration © Axel Bastello / Palais Princier

Un lien entre l’histoire et l’avenir du cyclisme

Cette fresque ne célèbre pas seulement l’impressionnante carrière de Bernard Hinault, mais symbolise également la grande passion de La Turbie pour le cyclisme. Située à proximité de la célèbre montée de La Turbie, étape prisée des amateurs de la petite reine, cette œuvre fait le lien entre le passé glorieux et l’avenir prometteur du cyclisme dans la région.

Avec cet hommage, La Turbie réaffirme son attachement à ce sport qui fait partie de son identité et attire chaque année des cyclistes du monde entier, désireux de s’immerger dans ce cadre historique et pittoresque.

© Axel Bastello / Palais Princier

