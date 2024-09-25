Лина Ботеро — хранительница наследия своего отца Фернандо Ботеро

Прошел год со дня смерти Фернандо Ботеро, но его работы по-прежнему завораживают и стали ключевыми экспонатами крупной выставки в Риме, которую курирует его дочь Лина Ботеро.

Колумбийский художник, проживавший в Монако, скончался в возрасте 91 года от пневмонии. В интервью испанской газете El Pais Лина рассказала, как она продолжает хранить и развивать наследие отца через его произведения и деятельность Фонда.

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Первая выставка в Риме

Фернандо Ботеро был не только художником, но и скульптором, оставившим после себя огромное наследие. После его смерти 15 сентября 2023 года его дочь Лина активно занимается организацией нескольких выставок по всему миру. Первая из них проходит в Риме, в Палаццо Бонапарт, а также на улицах города: с июля восемь его скульптур украшают знаменитые площади Вечного города.

Выставка под названием La grande mostra продлится до 19 января 2025 года. Лина Ботеро отмечает, что она «расскажет уникальную историю мастерства Фернандо Ботеро, который работал в самых разных художественных техниках, от живописи до скульптуры, охватывая все этапы его творческой жизни».

При создании этой выставки Лина особенно стремилась показать «разнообразие техник», которыми владел ее отец. «Он был одним из немногих современных художников, который освоил столько разных техник, особенно тех, что он называл благородными: пастель, уголь, карандаш, индийская тушь, а также скульптуры из бронзы и мрамора». Всего на выставке представлено 214 работ, среди них 69 картин маслом, 25 рисунков, восемь акварелей, восемь пастельных рисунков и 12 скульптур. Каждое помещение выставки посвящено отдельной технике.

Никогда ранее не выставлявшиеся работы

Лина поделилась, что на этой выставке зрители впервые увидят несколько картин её отца. Среди них – «Почитание Мантеньи», написанная в 1958 году и забытая на долгие годы, а также «Педрито», посвящённая покойному сыну художника. Помимо этого, на выставке будут представлены работы, «которые Ботеро более 40 лет хранил на складе в Нью-Йорке».

Выбор Италии для первой выставки не случаен. «Именно здесь, в возрасте 20 лет, он открыл для себя шедевры итальянского Возрождения. Особенно его поразили работы Пьеро делла Франческа, Паоло Учелло и Массаччо – их массивные формы и невероятные цвета. С раннего детства Ботеро интуитивно тянуло к объёмам, но настоящее понимание их значения в искусстве пришло к нему во время изучения мастеров итальянского Кватроченто», – объясняет Лина.

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Трудный и эмоциональный год

В течение всей своей жизни Ботеро переосмыслял великие произведения искусства, превращая их персонажей в повседневных героев и создавая при этом уникальные работы. «Но к концу жизни ему стало тяжело работать стоя, поэтому он продолжал творить сидя, создавая небольшие акварели с разнообразными, полными свежести и поэзии сюжетами», — вспоминает дочь художника.

Лина признается, что каждый раз, заходя в его студию, её переполняют смешанные чувства — радость, трепет и грусть от осознания того, что она больше не увидит отца за его рабочим столом, который остался нетронутым с того дня, как он ушёл. «Всё осталось так, как он оставил», — делится Лина. Однако со временем «радость от осознания того, что они продолжают его дело и исполняют его волю, берет верх над остальными чувствами».