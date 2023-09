L’artiste Fernando Botero est décédé à Monaco

Le peintre et sculpteur colombien souffrait d’une pneumonie et avait 91 ans.

« La Fondation Prince Pierre a appris avec émotion le décès de Fernando Botero. Nommé au Conseil artistique de la Fondation en 1994, il en devint membre honoraire à partir de 2005 », a réagi la Fondation Prince Pierre de Monaco, à l’annonce par le président colombien, Gustavo Petro, du décès de l’artiste sur le réseau social X. « Fernando Botero est mort, le peintre de nos traditions et de nos défauts, le peintre de nos vertus. Le peintre de notre violence et de notre paix. De la colombe mille fois rejetée et mille fois placée sur son trône », avait-il écrit.

Fernando Botero avait une résidence et un atelier en Principauté, où il exposait régulièrement ses oeuvre. Il y a quelques mois, ses toiles ornaient les murs de l’Opera Gallery à l’occasion de la Monaco Art Week et, quelques années plus tôt, la Galerie Bartoux exposait une trentaine de ses oeuvres. Parmi les artistes colombiens les plus célèbres du monde, il était notamment connu pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses inspirés de l’art précolombien.