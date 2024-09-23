Успех 15-го саммита Monaco Private Label

Более 150 человек собрались, чтобы представить Монако на мировой арене.

С 15 по 17 сентября прошёл 15-й Саммит Monaco Private Label (MPL) в присутствии Князя Альбера II, государственного министра Дидье Гийома (Didier Guillaume), директора межведомственного управления по вопросам цифровизации и имиджевой привлекательности страны Фредерика Жанта (Frédéric Genta) и директора MPL Клоэ Лёклер-Боскальи (Chloé Leclercq-Boscagli). Это событие играет важную роль в привлечении новых резидентов, инвесторов и предпринимателей в Княжество.

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«Monaco Private Label — это ключевой элемент стратегии Монако, направленной на создание экономической ценности через привлечение новых резидентов и инвесторов. Участие Князя Альбера II и государственного министра Дидье Гийома подчеркивает уровень и важность этого мероприятия для страны», — отметил Фредерик Жанта.

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ИИ, долголетие, спорт, культура, устойчивые инновации…

Из 2000 участников клуба MPL, представляющих 70 стран мира, 150 человек приехали в Монако, чтобы обсудить самые актуальные вопросы нашего времени. Среди главных тем были развитие «голубой» экономики и её инвестиционные перспективы. Особое внимание уделили дискуссии об искусственном интеллекте, где выступили эксперты Флер Пеллерен, Антуан Блондо, Александр Кадайн, Ахмед Талхауи и Фредерик Гента. Большой интерес вызвали последние достижения в области медицины долголетия. Ученые и исследователи поделились своими разработками, направленными на продление жизни и улучшение её качества.

Значимую роль в программе саммита также заняли спорт и предпринимательство. Двукратный чемпион мира гонок «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассказал о том, как спорт связан с бизнесом, на одном из утренних мероприятий. Тема искусства и новых технологий была раскрыта в выступлении знаменитого американского художника Джеффа Кунса, который поделился своими идеями и вдохновил участников.