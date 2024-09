Bilan très positif pour le 15e sommet du Monaco Private Label 

Plus de 150 membres étaient réunis dans l’objectif de promouvoir Monaco à l’international.

Les 15, 16 et 17 septembre s’est tenue la 15e édition du Sommet Monaco Private Label (MPL) avec la présence du Prince Albert II, du Ministre d’État Didier Guillaume, de Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique, ainsi que de Chloé Leclercq-Boscagli, Directrice du MPL. Un événement crucial pour attirer de nouveaux résidents mais aussi des investisseurs et entrepreneurs.

« Le Monaco Private Label est le fer de lance de la stratégie monégasque pour attirer des résidents et investisseurs à Monaco, et ainsi leur permettre de créer de la valeur économique en Principauté. Cet événement montre le niveau d’excellence et d’engagement du pays grâce à la présence de S.A.S. le Prince Albert II et S.E.M. Didier Guillaume » avoue Frédéric Genta.

Chloé Boscagli Leclercq dévoile ses ambitions pour le Monaco Private Label (MPL)

IA, longévité, sport, culture, innovations durables…

Au total, 150 membres parmi les 2 000 issus de 70 pays différents, avaient fait le déplacement jusqu’en Principauté. Ils ont eu l’occasion de rencontrer des personnalités de renom tout en abordant plusieurs sujets importants. Le premier était sur le développement de l’économie bleue et ses opportunités d’investissement. Cinq experts ((Fleur Pellerin, Antoine Blondeau, Alexandre Cadain, Ahmed Talhaoui et Frédéric Genta) étaient venus parler de l’intelligence artificielle. Ensuite, les dernières avancées en matière de médecine de longévité ont été présentées par un panel composé de scientifiques, de chercheurs, etc.

Le double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, a partagé avec les partenaires du MPL ses réflexions sur les liens entre sport et entrepreneuriat à l’occasion d’un petit-déjeuner. Le sujet sur l’art et les technologies émergentes a également été évoqué par Jeff Koons, célèbre artiste plasticien américain.